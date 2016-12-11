CHPden anayasa teklifi sonrası ilk yorum…

CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti’nin tüzük değiştirme teklifini değerlendirdi. 140 yıllık parlamenter demokrasiye ağır bir darbe indirilmek istendiğini savunan Gök, “MHP’nin üstünde durduğu 4 madde korunuyor şeklindeki bahis yanıltıcıdır. Ilk 4 madde Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik rejim olduğunu iddia eder. Bu bahis bu teklifle ortadan kaldırılmak istenmektedir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök şunları kaydetti:

“Olağanüstü hal koşullarında anayasanın ağız dalaşı ortamının bulunmadığı, medyanın büyük bölümünün tutuklu olduğu, basın yayınlama kurumlarının kapatıldığı ortamda, anayasal sınırların ortadan kaldırıldığı ortamda Türkiye Cumhuriyeti’nin böyle bir tartışmanın içine çekilmesi, her iki partinin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ne ayrıca de Türk halkına yaptıkları en büyük saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti’nde başkanlık sistemin karşı miting hazırlamak isteyenlerin mitinglerinin önlendiği, 4 kişinin bir araya gelmesine olanak tanınmayan ortamda Türkiye Cumhuriyeti’nde ne demokrasiden ne de Anayasa’nın uzlaşma metni olarak hazırlanmasından bahsedebiliriz. Yangından mülk kaçırırcasına bütün muhalefetin sesini kesen anlayışla demokrasini d’sini konuşulamadığı ortamda kimse Tüzük değişikliğinin demokratik olduğu anlayışından bahsetmesin. Anlaşma kültürü Türkiye Cumhuriyeti’nde değil edilmiştir. MHP’nin ilerde anlayacağımız hangi gerekçeyle böyle bir tabloda AKP’nin Başkanlığı önerdiği ve katkı sağladığı da sorgulanacaktır. Ben yine de MHP tabanın ihtiyatlı davranacağına ve rejim değişikliğine engel olacağına inanıyorum.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuran CHP’nin ve onun kadrolarının yıllar sonradan tek partiden fazla partili sisteme geçerken Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasiyle taçlandırırken, bugün kendilerin halkçı diyen iki parti tek parti döneminin son verdiği anlayışla her yerde tek adam rejimine dönme arayışını birlikte sürdürdüklerini bildiren Gök, “İki partinin kapalı kapılar gerisinde konuştuğu maddelerden hangi sivil toplum kuruluşu hangi partilerin haberi oldu, kimsenin haberi değil. Böyle bir metne aleyhinde Türk milleti zorunlu cevabı verecektir. Türkiye Cumhuriyeti çok anlamsız tartışmanın için sokuldu. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı devletin birliğini temsilcilik edecek, nasıl olacak bu. Cumhurbaşkanı bütün partilere karşı hitabe alacak. Cumhurbaşkanı devletin bütünlüğünü savunduğundan bahsedebilir miyiz? Cumhurbaşkanı’na kararname yetkisinin verilmesi nereye varacak bunu sonu” dedi.

Darbeye aleyhinde koydukları gibi dikta anlayışına aleyhinde mücadelelerini sürdüreceklerini gösteren Gök, “Böyle bir tablo Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da kutuplaştıracaktır. Herkesin kutuplaştığı görüşlerde uzlaşmaya varılmasının zorlaştığı sürece doğru gidiyor. Tam da FETÖ’nün istediği gibi Türkiye Cumhuriyeti’ni kutuplaştırmaya sokacak gerekçiyi kimsenin Türkiye Cumhuriyeti halkına dayatmaya hakkı yoktur. Böyle bir tablo Türkiye Cumhuriyeti’nin fazla yönden negatif etkileneceği bir zaman dilimini bizlere gösterecektir. Anayasa tartışması yapmanın koşulları yok Türkiye’de. Önce OHAL’i uyandırmak lüzumlu. Bu tüzük teklifinden önce olması gereken bir ortamda yapılması gereken o kadar çok konu varken bunları kenara bırakacaksınız ama ülkemizi OHAL koşullarında tartışmanın içine sokacaksınız ve bir kesim alabildiğince medyadan faydalanacak, bir kesim görüşlerini tanımlamak için yan yanlamasına geldiğinde toplantıları iptal edecek ve böyle bir ortamda Anayasayı tartışacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ucube bir idare anlayışına sürüklenmek istendiğine dikkat çeken Gök, “Kavramlar çelişkili. Sistemin Başkanlıkla yönetilen ülkeler gibi denetleme maddeleri göremiyoruz. Cumhurbaşkanı’nın Ulu Divan’a sevki yaklaşık olarak imkansız hale sokulmuş, denetlenemeyen Cumhurbaşkanı, kararname hazırlayan Cumhurbaşkanı, Meclisin içinde de AKP, MHP çoğunluğunun çıkaracağı HSYK üyeleriyle Türkiye Cumhuriyeti bir karambole dürüst sürükleniyor” diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk