CHP’den Danıştay’a ‘referandum’ başvurusu

CHP, mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle Danıştay’a başvurdu. Dava dilekçesinin verilmesinin arkasından YSK’ya gelen partinin Avukatı Atilla Kart basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 49 milyon oya sahip çıktıklarını vurgulayan Kart, “Yalnızca hayır oyu verenlerin hukukuna yok. Evet oyu verenlerinde hukukuna da sahip çıkıyoruz. 25 milyon evet oyu veren, 24 milyon hayır oyu veren vatandaşlarımıza benzer duyarlılıkla sahip çıktığımızı betimlemek isterim. Bu vatandaşlarımızın iradelerine sahip çıktığımız gibi 80 milyon vatandaşımızın da adalet ve hukukuna sahip çıkıyoruz. Bunu önemle ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başvurunun hukuki ve anayasal dayanağına ilişkin Kart, “Anayasanın 79.maddesine kadar 1. fıkrasına kadar yargı organları, burada kastedilen YSK’dır, seçimlerin genel yönetimi ve denetimiyle sorumludur. Denetimden maksat oy tasnifi bitmiştir, oy kullanımı bitmiştir, tasnif yapılmıştır. O tasnif aşamasında ilçe ve iller üzerinden gelen YSK’ya intikal eden itiraz veya şikayet aracılığıyla intikal eden o talepler hakkında YSK yaklaşık olarak bir hak organı gibi değerleme yapar ve bir karar verir” biçiminde konuştu.

“YSK’nın yönetimle ilgili işlemine yönelik olarak Danıştay nezdinde bu başvuruyu yaptık”

Sandıkların kapanmasından, oy tasnifi yapılmasından evvel yapılması gerekenlerin 298 sayılı kanunun 77. maddesi 98. maddesi ve 101. maddesinde anlatıldığını aktaran Kart, “YSK’nın oylama devam ederken saat 16.10-16.15 civarında bütün sandık kurullarına, il ve ilçe tercih kurullarına ulaştırdığı 16 Nisan 2017 tarih 560 sayılı işlemine karşın olarak yönetimle ilgili işlemine yönelik olarak adalet merci olan Danıştay nezdinde davamızı açtık, bu başvuruyu yaptık. Burada tam yolsuzluk hali söz konusu. Hukuka ve yasaya aykırılıktan laf etmiyorum. Yok hükmünde olan yönetimsel bir işlemden söz ediyorum. İnanıyoruz fakat Türkiye Cumhuriyetindeki anayasal kurumların büyük ölçüde işlevini kaybetmesine rağmen biz halen Türkiye’de bu temel gerçekleri ifade edecek adalet mercilerinin bulunduğuna inanıyoruz. O adalet mercilerinin de Türkiye’nin barışına, demokrasisine sahip çıkma sorumluluğu olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bu karar netleşmeden YSK’nın seçim sonuçlarını kesinleştirmemesi gerekir”

“Orada talebimiz kabul edildiği takdirde Danıştay’ın gerekçesi önemlidir” diyen Kart, şunları kaydetti:

“Yaptığımız başvurunun niteliğine kadar mazeret çok açıktır. Mühürsüz olduğu açık olan, geçersiz olduğu değişmez olan o oyların, mutlaka bu nasıl anlaşılacak? Bu mutlaka yeni baştan bir tasnifi gerektirir. Başta tasnifi yapılması gereken sandıkların olduğunu biliyoruz. Geçersiz olan zarflar ve pusulalara karşın zaten bir zabıt tutmamışsanız o başlı başına yasal anlamla sakatlıktır. Bilinçli olarak veya bilinçsiz olarak çoğu vakit işlem kavramıyla karar kavramı birbirine karıştırılıyor. Yaptığımız uygulama yönetimsel işleme karşıdır. Yargısal kontrol niteliğindeki karara aleyhinde değildir. O sebepledir oysa, yaptığımız başvuruda, yapılan başvurunun belli sonucuna kadar yürütmenin durdurulması başvurusunda de bulunduk. Danıştay’a yaptığımız başvuruya başlıca alarak YSK Başkanlığına o dilekçeyi ilgi tutarak keza bir tatbik verdim. Bu durumu izah ettik dilekçede. Bu karar netleşmeden YSK’nın seçim sonuçlarını kesinleştirmemesi gerekir. Bu kesinleştirmenin yapılmaması anlamında yürütmenin durdurulmasını istek ettik. YSK, bu kadar açık ihlale karşın, bütün yolsuzluk olgularına karşın seçimin sonucunu kesinleştirme yoluna gittiği takdirde daha evvel yapmış olduğu anayasal ihlali daha da ileri boyutlara taşımış olacaktır, yeni bir anayasal ihlaline yol açmış olacaktır.”

“Bizim yaptığımız başvurunun bireysel kullanım kapsamındaki başvurularla ilgisi değil”

AYM ve AİHM’e hemen da tatbik yapılabileceğini söyleyen Kart, “ Bizim yaptığımız başvurunun bireysel uygulama kapsamındaki başvurularla ilgisi yok. Yaptığımız başvuru formu bütünüyle yönetimle ilgili işleme karşın olarak o hukuki ve anayasal çerçevede yaptığımız bir başvurudur. Buradan bu dek net olan olgulara rağmen olumsuz bir karar çıkması halinde bu karara aleyhinde da bütün kanun yolları hem iç hukuk ve milletlerarası hukuk anlamında değerlendirme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Hayır oyu veren vatandaşlardan mühürsüz oy kullananların da olduğunu belirten Kart, “Hem ‘evet’ keza ‘hayır’ oyu veren vatandaşlarımızın iradesine sahip çıkıyoruz” dedi.

Pelin Üzek – Nurullah Geylani