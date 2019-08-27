CHP'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti

KIRIKKALE (AA) – CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve beraberindekiler, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Köse, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile Bulut'un ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Köse, çok üzgün ve acılı olduklarını söyledi.

Son yıllarda artan kadın cinayetlerinin durmasını dileyen Köse, şöyle konuştu:

"Aileyi dinledim, çok acılı. Ne diyebilirim ki… 10 yaşında bir çocuğun gözleri önünde annesi kaybolmuş. Annesini kaybetmiş çocuğun psikolojini düşünemiyorum zaten. Bugün bu ülkede kadınları ayakta tutan, kadın cinayetlerinin önünü kapatan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa tartışılmaya açılmışken bu tür cinayetlerin de önü açılacaktır. Bunun öncelikle bilinmesini istiyorum. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa bu tür cinayetlerin, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün önünü kapatan bir yasadır. Eğer bu yasa tartışılmaya açılmışsa biz buradan hiçbir şey konuşmayalım, konuşmamıza da gerek yok."

Emine Bulut olayının ardından 3-5 gün geçmeden birçok bölgede kadın cinayetlerini ve çocuk tacizlerini duyduklarını aktaran Köse, Bulut'un ölümünün çok acı olduğunu vurguladı.

Köse, "Buradan yetkililere sesleniyorum, caydırıcı yasalar, bu işin önündeki engeller kaldırılmadan Emine Bulut cinayeti ne sondur ne de ilktir." diye konuştu.