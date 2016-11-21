CHPden hakarete suç duyurusu

Partililer ile birlikte kabahat duyurusunda bulunduktan sonradan il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kiraz, “Cumhuriyetin kurucusu olan bir partiye ve onun genel başkanına kimsenin hakaret etme yetkisi yoktur” dedi.

CHP’ye karşın son dönemlerde sistematik saldırılar yapıldığını iddia eden Kiraz, “Biz, Malatya Adliyesinde çalışan bir kişinin hem genel başkanımıza. hem partimize ayrıca de partimizin kurucularına değişik hakaretlerde bulunduğunu tespit ettik. Bunun üzerine bu devlet memuru hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Son dönemlerde Cumhuriyet Irk Partisi’ne karşın sistematik saldırılar yapılıyor. Cumhuriyet Millet Partisi’ne bu saldırıların yapılmasına kimler müsaade ediyor, kimler buna takviye veriyor, bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz, bunlara kimler cesaret veriyorsa onların da tespit edilip mutlaka adalet ettikleri cezaları almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Ahali Partisi’nin kuruluş kökleriyle Cumhuriyetin kuruluş köklerinin aynı olduğunu söyleyen Kiraz, “Bu, bu zamana değin gelmiştir. Biz bu ülkede barışın, kardeşliğin, özgürlüklerin, insan haklarının, vatanın ve demokrasinin en manâlı savunucusuyuz. Bu ilkelerimizden de asla ve katiyen vazgeçmeyeceğiz ve ödün vermeyeceğiz. Biz bu değerleri savunurken bu saldırıların yapılması fazla manidardır” diye konuştu.

“Bu saldırılara teslim olmayacağız”

Kiraz, yapılan saldırılara boyun eğmeyeceklerini kaydederek, “Biz hiçbir saldırı karşı boyun eğmedik, bu cins saldırılara da katiyen teslim olmayacağız. Hiç kimse Cumhuriyetin kurucusu olan bir partiye küfür etme hakkını kendinde göremez. Biz bunların karşı lüzum siyasi. gerekse yasal olarak durmaya devam edeceğiz. Ben bu çirkin davranışta bulunan kişiyi ve kişileri kınıyorum. Hükümet yetkililerinin de bir lahza önce geçtiğimiz günlerde partiler arasında oluşan olumlu havaya katkıda bulunması ve bunu destekler yönünde ifadeler kullanmasını bekliyoruz. Çünkü hükümetin keskinleştirdiği söylem toplumun ayrı kesimleri tarafından CHP’yi amaç alacak şekilde kullanılıyor. Bu ülkemizin geleceği açısından umut vadeden bir tablo yok, bir an önce siyasetteki bu tansiyonun düşmesi lazım” biçiminde konuştu.

Barış Türel