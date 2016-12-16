CHPden İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusu

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in de arasında bulunduğu CHP Bergama İlçe Başkanlığı ve CHP İzmir il yöneticileri, İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Nuri Kiraz hakkında kabahat duyurusunda bulundu. Kabahat duyurusunun arkasından Bergama İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğüne giden CHP heyeti, burada da basın açıklaması yaparak Kiraz’ı kınadı. CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci, “Hakkında Ulusal Eğitim Bakanlığınca dava sonuçlanıncaya kadar derhal zorunlu adımlar atılarak, görevinden el çektirilerek bir daha göreve gelmemek üzere görevine son verilmelidir” dedi.

öte taraftan, Bergama İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Nuri Kiraz’ın sözleri hakkında tahlil başlatıldığı öğrenildi.

Sertan Ergit