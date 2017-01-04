CHP'den Kaymakam Uzunoğlu'na ziyaret

SİVAS (AA) – CHP Suşehri İlçe Başkanı Hüseyin Çorlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu’nu ziyaret etti.

Çorlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, son kararname ile Suşehri Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Uzunoğlu’na “hayırlı olsun” diyerek yeni görevinde başarılar diledi.

Ülkenin bir dönemden geçtiğini belirten Çorlu, “Böylesine kritik bir süreçte ülkemizin her bir ferdine önemli görevler düşüyor. Laik, sosyal ve hukuk düzeni içinde, halkın refah ve özgürlüğünün en yüksek düzeyde olduğu bir ülke arzu ediyoruz. Bu manada Cumhuriyet Halk Partisi Suşehri İlçe Yönetimi olarak çalışmalarımızı bu doğrultu da sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Uzunoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çorlu ve yönetimine teşekkür etti.