CHP’li ailenin Erdoğan hayranı kızı

Adanalı mekanik – kaporta yerine geçen kimse iç parça ustası Dönay Şengül (32), tüm ailesi ve arkadaşları CHP’li olmasına karşın kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı. Şengül, ailesinin ve etrafının Erdoğan sevgisinden nedeniyle kendisine tepki gösterdiğini fakat Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonradan zekasıyla, duruşuyla kendisini fazla etkilediğini, böylece Erdoğan’ı fazla sevdiğini, bu sevgisinin 2002 yılında Erdoğan’ın başbakan olması ve yaptıklarıyla daha da perçinlendiğini açıklama etti.

Şengül, fazla sevdiği Erdoğan’ın isminin baş harflerinden oluşan RTE dövmesini koluna yaptırdığını, bir süre sonra da resmini dövme olarak yaptıracağını söyledi. Cep telefonu kılıflarında, tişörtlerinde bitmiş Erdoğan’ın izlerini içeren Şengül, bu günlerde Seyahat Parkı eylemcilerine hakaret ettiği ileri sürülerek 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı için mahkeme ile başının dertte olduğunu belirtti. Şengül, “Ben sosyal medya hesabımın profiline Recep Tayyip Erdoğan ve arkasında bulunan askerlerin Rabia işareti yapan fotoğrafını koydum. sonradan Gezicileri eleştiren paylaşımlarda bulundum. Bu yüzden hakkımda dava açıldı. Ve bana 2 sene 6 ay hapis cezası verildi. Benim yaptığım 2 defa yanlış ise onların yaptığı 10 kere hatalı. Çünkü bu ülkede Erdoğan’a, ezana, Kur’an’a hakaret ediyorlar ve canice almıyorlar. Bana ceza veriyorlarsa onlara da ceza verilmeli. Üstelik bana bahşedilen bu suç oluşturan para cezasına da çevrilmiyor” dedi.

Şengül, kararı Yargıtay’a götürdüğünü anlatarak, “Bu karar Yargıtay’da onanırsa ben kendimi öldürürüm yine cezaevine gitmem. Çünkü ben cezaevine gittiğimde o Geziciler sevinecek. böylece katiyen cezaevine gitmem” diye konuştu.

Fatih Keçe