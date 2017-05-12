CHP’li Bingöl’den kayyum açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, bugün bir takım basın yayınlama organlarında Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin CHP Bolu İl Yönetimine 3 karakter kayyum atadığına dair haberlerin yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı. Bingöl açıklamasında, “Eylül 2016 tarihinde Bolu CHP İl Yönetimine kongre kararı alınması ve kayyum tayini için Bolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nce dava açılmıştır. 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 7. celsede mahkeme, Herzamanki Kongre takviminin açıklanmasına rağmen kayyum tayini yönünde karar vermiştir. Bu karara karşısında kanun yolları (istinaf/temyiz) açıktır. Keza bahşedilen kararda önlem hükmü bulunmamaktadır. böylece laf konusu kararın kesinleşmeden icra edilebilmesi olası değildir” ifadelerini kullandı.

“Temyiz yolunun açık olduğu bu kararın kesinleşmesi için yasal sürecin tamamlanması gerekiyor” diyen Bingöl, şunları kaydetti:

“Yasal işlem tamamlanmadan bir kayyum görevlendirilemez. Duruşma kararında ayrıca tedbirin olmaması ayrıca de istinaf yolunun açık olması nedeniyle CHP Bolu İl Yönetimine bir kayyumun atanması mümkün değildir. Laf konusu dava 6 aydan uzun süredir devam ediyor. Bu dava, ’Doğaüstü İl Kongresi’ talebine karşın bir davadır. Bunu diğer yöne çekmek art niyetli bir tutumdur ve partiye zarar vermekten öteye gitmez. Temyiz yolu açık bir davanın sonuçlanmış gibi yansıtılması da içten değildir. Hem Bolu İl Yönetimindeki iki yönetici hakkındaki adli soruşturmayı yukarıda açıklanmış dava süreci ile ilişkilendirmeye kastetmek, en ince ayrıntısına kadar kötü niyetli ve yanıltmaya karşın eylemlerdir. “

Pelin Üzek