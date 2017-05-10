CHP’li Tezcan’dan ABD’ye tepki: “Kabul edilebilir bir şey değil”

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının gündemine ilişkin açıklamayı ise CHP’nin yeni Sözcüsü Bülent Tezcan yaptı. Kendisinden önce ödev yapan parti sözcüsünün görevini layıkıyla fazla güzel bir şekilde yürüttüğünü gösteren Tezcan, “Emek verdi. Kendisinin ricası üzerine görevdeki boşalma meydana geldi. Bugün Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle parti sözcüsü olarak bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tezcan, konuşmasında bütün vatandaşların ve insanlığın Patent Kandili’ni de tebrik etti.

“HAKİMLER SAVCILAR KURULU OYLAMASINA KATILMAYACAĞIZ”

Gündemde yargıyla ilgili yoğun bir işlem yaşandığını söyleyen Tezcan, şöyle konuştu:

“Son anayasa değişikliği referandumundan mühürsüz seçimden sahiden geçmediği halde geçmiş gibi bir gayri meşru sürecin başlamasıyla birlikte bu gayri meşru sürecin kurumları da illegal şekilde oluşturulmaya çalışılıyor. Bu işlem içerisinde çabuk oluşturulacak kurulların ilki Hakimler ve Savcılar Kurulu. TBMM’de bu konuda karma kurul geçen hafta çalışmalarına başlamıştı. Dün ikinci toplantısını yaptı. 83 aday adayı başvuru etti TBMM’nin seçeceği 7 aza için. Karma kurul bunları görüşecek. Müracaatlar bir ibret vesikasıdır” dedi.

Tezcan, “Dün karma komisyonda arkadaşlarımız bunu anlattılar ve oylamaya katılmayacağımızı açıklama ettik. MYK’da da keza daha önce yaptığımız değerlendirmede bu mühürsüz seçimin yasadışı yapılanmasının parçası olmamaya karar verdik. Bu çerçevede Hakimler Savcılar Kurulu oylamasına katılmayacağız. Kurul çalışmalarına katıldık. Düşüncelerimizi söyledik. Kayıtlara geçirdik. Kendilerini baş başa bıraktık. Bu yapının kurucularını baş başa bıraktık” diye konuştu.

“ÇOK ACAYIP BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Danıştayın 149. kuruluş yıldönümünün kutlamalarına değinen Tezcan, “Kutlamaların açılışına katıldık Sayın Genel Başkanımızla birlikte. Fazla acayip bir tabloyla karşısında karşıya kaldık. Sayın Danıştay Başkanının yaptığı tavır, doğrusu Türkiye’de günümüzde keza yargının, ayrıca özellikle yüksek yargının hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından çok çarpıcıdır. 149 takvim geçmişi olan Danıştayın başkanı bugün ne yazık ancak bu tüzük değişikliğini değerlendirirken kuvvetler ayrılığının bariz bir şekilde tüzük değişikliğinde ifade ettiğini söyleyebilecek duruma gelmiştir. Sanıyorum bunu söyleyebilmek için hukukçu edinmek değil lakin bugünün Danıştay başkanı olmak gerekiyormuş. Benzer Danıştay Başkanı konuşmasında bugün Mucizevi Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile ilgili inceleme komisyonunun 685 sayılı KHK ile oluşturulmuş olmasını bir hukuk devletinin gereği ve hukuk devletinin kayda değer bir özelliği gibi kullanmak ustalığını sergilemiştir. Bizim için şaşılacak bir noktadır. Nasıl Olursa Olsun OHAL tahlil komisyonu gibi bütün da KHK ile yargısal denetimin önünü tıkamak için binlerce, yüzbinlerce mağdurun adalet aramasının önünü kapatmak için oluşturulmuş bir komisyonu hukuk devletinin bir gereği diye yutturmaya amaçlamak sanıyorum bugünün Danıştay başkanlarına özgü bir kabiliyet olsa lüzum. Bu tablo yargıda ve özellikle yüksek yargıda hangi noktaya düştüğümüzün, hangi acz içerisinde bulunulduğunun çarpıcı bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI AYRILIRKEN DANIŞTAYDAN HAKİMLER SALONA HAPSEDİLDİ”

Tezcan konuşmasına şöyle devam etti:

“Çok alışılmadık bir şeyle karşılaştık. Sayın Cumhurbaşkanının haberi vardır yoktur bilemem lakin törenin bitiminde Cumhurbaşkanı ayrılırken Danıştaydan hakimler salona hapsedildi. Salonların kapısı emniyet görevlileri göre tutuldu, Sayın Cumhurbaşkanı Danıştaydan ayrılırken hakimlerin çıkmasının hangi korkutma ve tehlikeyi oluşturacağını bilemiyoruz, salon çıkışları kapatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıldı, ondan sonradan hakimler yargıçlar salondan çıkarıldı. Tarihimizde hak sürecinde yaratılan bu psikolojinin kara bir fotoğrafı olarak tarihin sayfalarına ne yazık oysa bugünkü Danıştay başlangıç törenleri düşmüş oldu.”

“HÜKÜMETİ BU NOKTADA SORUMLULUK SAHIBI, ÖZENLI, İLGİLİ DAVRANMAYA EĞLENCE EDİYORUZ”

“OHAL KHK’ları bir hukuk devleti olmanın gereği gibi yutturmaya çalışan yüksek yargı anlayışı bir tarafta devam ederken, işlerinden ihraç edilip haklarını arama imkanı bulamayan halk görevlilerinin her türlü demokratik yolu deneyerek haklarını arama mücadelesi sürdürdüklerini biliyoruz” diyen Tezcan, “63. gününe giren açlık grevinde 2 kamu görevlisi, bir üniversite öğretim üyesi ve bir derslik öğretmeni, Nuriye Gülmen ile Semih Özakça Ankara Yüksel Caddesi’nde bundan böyle ölümle pençeleşecek kritik eşiğe dürüst tez sürükleniyor. Protestosunu arzu grevi ile yürütenlere hükümet önemli ve vahşet derecesinde diye açıklama edebileceğimiz bir kayıtsızlık içerisindedir. Aileler hükümet yetkililerinin kendileri ile konuşmasını istiyorlar fakat bugüne dek dertlerini anlatabilmek için canını ortaya koyan evlatlarının kardeşlerinin derdini hükümet yetkilisine yüz yüze anlatabilmek için istek ettikleri randevuyu alamıyorlar. Öldükleri vakit mı hatırlayacaksınız. Bugün Sayın Genel Başkanımız Danıştay toplantısında konuyu önce Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş’a, arkasından da Sayın Başbakan Binali Şimşek’a iletmiştir. Biz de bir kere daha hükümeti bu noktada sorumluluk sahibi, titiz, ilgili davranmaya ziyafet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“SAYIN CUMHURBAŞKANININ ABD ZİYARETİNİ CIDDI OLARAK BIR DEFA DAHA GÖZDEN GEÇİRMESİ VE BITMIŞ DEĞERLENDİRMESİ GEREKİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Bugün Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyareti öncesi, bütün da dışişleri bürokrasisindeki çürümüşlüğün çarpıcı neticeleriyle karşısında karşıya kalındığını savunan Tezcan, “ABD’ye gönderilen ön tahlil heyeti, dışişleri kadrolarından oluşturulmadı. Dışişleri ağırlıklı oluşturulan bir heyet yerine Genelkurmay Başkanı ve MITOS Başkanının içinde yer aldığı, bir ön çözümleme heyeti gönderilerek orada hangi tabloda neyin mesajının deha verileceği kesin olmayan bir çarpık sürecin içine girilmiştir. Ne eyvah ancak Sayın Cumhurbaşkanı ABD’ye gitmeden önce henüz ön heyet oradayken ABD, YPG’ye ağır silahlar vereceğini duyuru etmiş ve bu konuda karar vermiştir. Bu Türkiye için kabul edilebilir bir şey yok. Bu Türk dış politikası için, Türkiye’nin güvenlik anlayışı için Türkiye’nin bölgede söylediği bütün temel argümanlara aleyhinde NATO müttefikimiz olan ABD’nin fazla ciddi bir problemidir. Böyle bir tablo şüphesiz hepimizin kuvvetle reddedeceği ve aleyhinde çıkacağı bir tablodur. YPG’ye ağır silahlar verilmesi aramak ayrıca bölge güvenliğinin ayrıca de Türkiye’nin bütünlüğünün önemli ölçüde tehdit altına alınması demektir. Böyle ağır bir adımın karşılığında ilk önce Cumhurbaşkanlığı makamı ve hükümet edinmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin basiretsiz ve güçsüz bir pozisyonda olması düşünülemez ve kabul edilemez. bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanının bu kararın arkasında ABD ziyaretini önemli olarak bir defa daha gözden geçirmesi ve her tarafta değerlendirmesi gerekir diye düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“AİHM’İN İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASINI SAĞLAYACAK BİR BAŞVURU OLACAK”

Referandumla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat çerçevesindeki çalışmaların önemli bir noktaya getirildiğini ifade eden Tezcan, “Bir süreye daha ihtiyacımız var hazırlıkların bütün olması için. Çünkü AİHM’in içtihat değişikliği yapmasını sağlayacak bir başvuru olacak. böylece önemli hazırlık gerekiyor. O hazırlığımız devam ediyor” dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tezcan, MYK revizyonu beklentisi olup olmadığının sorulması üstüne, “Tüzüğümüze kadar MYK meydana getirmek Sayın Genel Başkanımızın yetkisindedir. Şu esas dek genel başkanımızın mevcut MYK’yı değiştirme konusunda herhangi bir niyeti, ifadesi ve adımı olmamıştır. Şu başlıca kadar görünen böyle bir tablo yoktur”cevabını verdi.

“SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ PARTİ İÇİNDE YARIŞMAK İSTEYEN HERKESİN ÖNÜNÜ AÇAN BİR SİYASETÇİDİR”

CHP’li Muharrem İnce’nin attığı tweetinde genel merkez yönetimini basiretsizlikle suçladığının hatırlatılması üstüne Tezcan, “Sayın İnce, kendi siyasi yaklaşımı doğrultusunda değerlendirmeler yapabilir. Bugüne değin özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, parti içi ağız dalaşı, açıklama ve fikir özgürlüğünün en geniş şekilde yaşandığı bir sürecin içerisindeyiz. Sayın Genel Başkanımız parti içinde yarışa sokmak isteyen herkesin önünü açan bir siyasetçidir. Parti disiplini içinde atılan bütün adımlar yasal adımlar olarak kabul edilir. Disiplinle ilgili yapılan çalışmalar meselenin parti içi yarış olma ötesinde, partinin disiplin kurallarına tutarsız, çalışma tarzı, söylemlerine tutarsız tutumlar çerçevesinde başlatılan soruşturmalardır. Onların da yetkili organları vardır. Bu noktada daha önce çeşitli beyanlar sebebiyle dağıtılmış partili arkadaşlarımız hakkında yapılmıştır. Bundan sonra da bu çerçevede uyarı edilecektir. Ben Sayın İnce’nin şu belli başlı kadar fakat beyanlarında benim görebildiğim kadarıyla disiplin soruşturmasını başlatacak bir şey göremedim” dedi.

“SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN ŞU VEYA BU ŞEKİLDE KURULTAY İSTEYEN YA DA BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEYENLERLE İLGİLİ ’SARAYIN İŞARETİ İLE HAREKET EDİYORLAR’ SÖZÜ YOKTUR”

Tezcan, şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanımızın şu ya da bu şekilde kurultay isteyen veya başka bir şey söyleyenlerle ilgili ’sarayın işareti ile hareket ediyorlar’ sözü yoktur. Bir tarafta saray organizasyonu vardır. Bir tarafta da düşüncelerini söyleyenler vardır. Onların düşüncelerini söylemesi ara sıra saray organizasyonun arzu ettiği çerçeveyle örtüşebilir. Bizim uyarı çektiğimiz nokta budur. Bu çerçevede her partili, partinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşacaktır. Bir partilinin mucizevi kurultay talep etmesinde bir mahsur yoktur. Ama mucizevi kurultayın nasıl toplanacağı tüzüğümüzde 3 farklı şekilde ifade edilmiştir. Sayın Genel Başkan çağırabilir, Parti Meclisi toplayabilir, kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlası seçimli doğaüstü kurultay çağrısı yapabilir. Arkadaşlarımız bu 3 yetkili kurumdan şu ana dek Sayın Genel Başkan’ın bu yetkisini kullanmasını istiyorlar. Onların bunu isteme hakları ne değin akla uygun ve yasal kabul edilebilirse, Sayın Genel Başkan’ın da ‘klasik kurultay takvimi başlamıştır, bundan sonradan artık mucizevi kurultay yapmanın parti yararı açısından yardımcı olduğunu düşünmüyorum’ deme hakkı vardır. Partide herzamanki kurultay takvimi başlamıştır. Alışılmış kurultay takvimi içerisinde partinin bütün başkalaşım ve yenilenmeye ilişkin söylemini ilçe kongrelerinden başlamak üzere hatta semt temsilci seçimlerinden açılmak üzere ifade edebilme imkanı vardır.”

Ekonomiden sorumluluk sahibi genel başkan yardımcılığına kimin getirileceğinin sorulması üstüne Tezcan, “Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığıyla ilgili tasarruf adamakıllı Sayın Genel Başkanımızın takdirindedir. Kendisi oraya bir arkadaşımızı görevlendirebilir. Boşta bırakabilir. Az Önce o konuda bir tasarrufu yoktur. Paylaştığı bir şey de yoktur” dedi.

Pelin Üzek