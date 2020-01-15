CHP'nin eğitim politikası çalıştayda masaya yatırılacak
ANKARA (AA) – MERVE YILDIZALP ÖZMEN – CHP, Türkiye'deki eğitim sistemine dair sorunların ele alınması ve partinin eğitim politikasının revize edilmesi amacıyla 18 Ocak Cumartesi günü "Eğitim Çalıştayı" düzenleyecek.
CHP Genel Merkezi'nde 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Çalıştayı"nda, "Nasıl bir eğitim istiyoruz?" sorusuna yanıt aranacak.
Sendika ve derneklerden temsilcilerin görüş ve önerilerinin alınacağı çalıştayda 6 çalışma grubu olacak. Çalışma grupları, "Eğitim Hakkı ve Eğitime Erişim Sorunları", "Laik ve Bilimsel Eğitim", "Eğitimde Özelleştirme Politikaları", "Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Öğretmen Sorunları", "Eğitimde Teknoloji Kullanımında Yeni Yaklaşımlar ve Mevcut Sorunlar", "Yükseköğretim Politikaları ve Sorunları" başlıklarından oluşacak. Çalışma grupları, çalıştayın sonunda sonuç raporlarını sunacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitime dair sözü olan tüm sendikaların temsilcilerinin, eğitim fakültelerinin öğretim görevlilerinin, eğitimcilerin ve öğrencilerin çalıştayda yer alacağını söyledi.
Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek çalıştayın alanında ilk defa yapılacağını ifade eden Kaya, "Çalıştayımızla CHP'nin eğitime dair iktidar programı ve parti programına ilişkin yeni bir yaklaşım çıkacak. Önümüzdeki ilk seçimde CHP iktidara geleceği için eğitim politikalarının da şimdiden belirlenmesi gerekiyor. Çalıştayımız bu nedenle büyük önem arzediyor." dedi.
Kaya, çalıştayın sonuçları doğrultusunda eğitime ilişkin parti programındaki yaklaşımları da ortaya koyacaklarını söyledi.
Türkiye'deki eğitimin altı temel altı sorununu her masada 10 kişi olacak şekilde ele alacaklarını bildiren Kaya, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çalıştayın açılışına katılarak bir konuşma yapacağını bildirdi.
Çalıştayın çalışma gruplarıyla gün boyu süreceğini aktaran Yıldırım Kaya, "Daha sonra her çalışma grubunun sonuç bildirgeleri çıkacak. Toplu sunumların ardından tartışmalar olacak. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'u da çalıştayımıza davet ettik." diye konuştu.
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