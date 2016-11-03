Cibutili öğrenciler Çankırı'da yüksek lisans yapacak

ÇANKIRI (AA) – Cibutili 30 öğrenci, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yüksek lisans yapacak.

Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Fahmi Ahmed Mohamed, Bakanlık Cibuti ve Paris Finans Danışmanları Mahmoud Awad Ali ile Houmado Moussa Houmado, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’yı makamında ziyaret etti.

Rektör Aydınlı, ziyarette yaptığı konuşmada, Cibuti heyetini Çankırı’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı arasında protokol yapıldığını hatırlatan Aydınlı, 2016-2017 öğrenim yılında 30 öğrencinin üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansa başlayacağını ifade etti.

Dünyaya açık bir üniversite olduklarını dile getiren Aydınlı, “Üniversitemizin vitrininde Sudan ve Cibuti’de yapılan çalışmalar da bulunuyor. Sadece ülkemizde değil, bu ülkelerde de eğitimi ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Uluslararası işbirliklerine her zaman açık olduklarını belirten Aydınlı, “Üniversitemiz bundan sonraki dönemlerde de devletimizin eğitim ve uluslararası işbirliği politikalarını sürdürecek. Devletimizin stratejileri çerçevesinde bölgemizde ve küresel ölçekte uluslararası işbirliği vizyonunu hayata geçirme ve geliştirme anlayışını devam ettirecektir.” diye konuştu.

Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Fahmi Ahmed Mohamed ise Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

Kısa bir süre sonra öğrencilerin Türkiye’ye gelerek eğitimlerine başlayacağını kaydeden Mohamed, Rektör Aydınlı’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.