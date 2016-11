“Çiçek Gibi Konya” fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Çiçek Gibi Konya” isimli ulusal resim yarışmasının ödülleri törenle verildi.

Dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı ile başlayan programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bütün çalışmalarının “Çiçek Gibi Bir Konya” hedefine ulaşmak için olduğunu söyledi. Konya’nın güzelliklerini ortaya çıkaracak çalışmaları daha pozitif yerine getirmek gerektiğini vurgulayan Başkan Akyürek, sanat hayatına ve Konya tarihine katkı maddesi yapacak eserlerin Konya’ya kazandırılmasının önemine uyarı çekti. Başkan Akyürek, “Çabamız ‘Çiçek gibi Konya’ için. Bu başlıkla çoğu çalışmaya imza attık. Kendimizi böyle bir misyonla sorumlu saydık. Konya’mızı güllerle, çiçeklerle daha da güzelleştirmek için yıllardan beri fazla yoğun bir mücadele sarf ettik. Çiçek Gibi Konya ifadesinin altında her alanda güzelleşme, daha hoş ülkü gelme, sosyal dokusuyla, mimarisiyle, tarihi eserlerin bakımı restorasyonuyla her alanda temayüz etme hedefi vardı. Bunun kayda değer bir bölümünü yerine getirmek nasip oldu. Ortaya meydana çıkan sonucu fotoğraflarla görmüş olduk. Seçici kurula bilhassa teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Akyürek, eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, yarışmaya katılan ve emek veren herkesi tebrik etti.

Ödül kazanan yarışmacıları kutlayan AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan da, çekilen her bir fotoğrafın Konya’nın öbür bir güzelliğini gösterdiğini dile getirdi. Erdoğan, “Şehirler binalardan ibaret değildir, içinde yaşamış insanlarla şekillenir. Konya’mız da bu minvalde dünyada sayılı düzene ve huzura sahip şehirlerden biridir. Sergilenen 56 fotoğrafın her birinde bambaşka duygular yaşadık. Her birinde şehrin bambaşka hikayelerine, yaşanmışlıklarına şahitlik ettik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” biçiminde konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Çiçek Gibi Konya Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılan 941 resim, 3 turda elendikten sonradan 56 fotoğraf yarışmanın seçici kurulu göre değerlendirildi. Yapılan puanlama sonucunda Yüksel Uyanık birinci, Servet Çınar ikinci, Mustafa Varol üçüncü oldu. Bülent Suberk, Mehmet Arslan ve Volkan Başar’ın da mansiyon aldığı yarışmada öteki eserler ise sergilemeye bedel bulundu. Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin lira verilirken mansiyon ödülleri de bin lira oldu. Dereceye girenlerin ödüllerini AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca verdi.