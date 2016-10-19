Çiçekdağı ilçesinde 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

KIRŞEHİR (AA) – Çiçekdağı Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle ilçe meydanında 2 bin kişiye aşure ikram etti.

Belediye Başkanı İsmail Deniz, kazanlarla çarşı meydanına getirilen aşureyi görevlilerle dağıttı. Burada gazetecilere açıklama yapan Deniz, muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure etkinliğinin bu yıl da ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Deniz, Hicri takvime göre muharrem ayının 10’unda aşure dağıtıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Muharrem ayı dolayısıyla Çiçekdağı Belediyesi olarak gelenek haline getirdiğimiz aşure günü programını çarşı meydanında gerçekleştirdik. Aşure günü toplumu birbiriyle kucaklaştıran önemli günlerimizden birisi. Bugün de aşure günü münasebetiyle vatandaşlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk. Rabbim bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. Muharrem ayının Türk-İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Halkımızın aşure günümüze göstermiş olduğu teveccühten dolayı çok teşekkür ederim.”

Aşure dağıtım programına, Kaymakam Adem Ergül, Garnizon Komutanı Üsteğmen Semih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

