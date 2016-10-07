Çiçekdağı ilçesinde yol çalışması

KIRŞEHİR (AA) – Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, dört mahallede yol yapım çalışmasının başladığını belirtti.

Başkan Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, doğalgaz çalışmalarından dolayı bazı yolların bozulduğunu ifade ederek, diğer bozuk yolları daha dahil ederek altyapı çalışması başlattıklarını aktardı.

Dört mahallede devam eden çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

“İlçemde yapımı devam eden doğalgaz borusu döşeme işlemleri sırasında bozulan ana ve ara sokaklarımızda yol yapım onarım işlemimiz belediye ekiplerimizce başlamış bulunmaktadır. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Orhan Gazi Caddesi, General Hasan Cemil Erdem Sokak, ortaokul küme evleri-4, Yeni Mahalle’de Namık Kemal Caddesi, Atabey ve Ayzıt sokakları, Esentepe küme evleri, Boyalık Mahallesi Güventürk Caddesi, Günbey sokak, Bağlarbaşı Mahallesinde yol çalışmalarımız başlamıştır. En kısa zamanda bitirilecek çalışmalar sonunda cadde ve sokaklarda yol sorunu çözülecektir.”