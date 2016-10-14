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Çiçekdağı ilçesinde yol ve parke taşı çalışmaları

14 Ekim 2016 Cuma, 15:35
Çiçekdağı ilçesinde yol ve parke taşı çalışmaları

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KIRŞEHİR (AA) – Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, beledi̇yeni̇n yol ve parke taşı çalışmalarının devam ettiği cadde ve sokaklarda inceleme yaptı.

Yeni Mahallede devam eden yol bakım ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Deniz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin alt ve üst yapısının daha iyi olması için gayret gösterdiklerini belirten Deniz, “İlçemizde bulunan birçok mahalle ve sokaklarda yol bakım ve parke taşı döşeme işleri tüm hızı ile devam ediyor. Havaların da güzel gitmesi dolayısıyla yol çalışmaları en kısa zamanda tamamlanacaktır. İlçemizin bir çok mahallesinde yol çalışmaları tamamlanmıştır. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarımının ardından yolu olmayan mahallemiz kalmayacaktır.” dedi̇.

Çiçekdağı yol çalışması

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