Çiçekdağı'nda 60 yıllık tapu sorunu görüşüldü
KIRŞEHİR (AA) – Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, 60 yıldır tapu sorunu yaşayan mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Belediye İrtibat bürosunda gerçekleşen toplantıda Deniz ve Kırşehir Tapu Kadastro Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların tapu sorunu konusundaki taleplerini dinledi.
Toplantıda konuşan Başkan Deniz, mahallede 60 yıllık tapu sorunu olduğunu söyledi.
Sorununun çözümü için ellerinde gelen tüm çaba ve gayreti gösterdiklerini ifade eden Deniz, şöyle konuştu:
"İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi 103/2 parsel olarak bilen alan şuan mevcut durumda üzerinde ev bulunmasına rağmen tarla vasfında gözükmektedir. İmar barışının çıkması ile buranın arsa vasfına geçmesi için uğraşmaktayız. Bugün burada Tapu Kadastro Müdürlüğü görevlileri ile bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, tarla olarak gözüken yerlerin arsaya vasfına ondan sonrada tapusunu alamayan ve iskanını alamayanlar için imar barışı için yapılması gerekenleri görüşmek için toplanmış bulunmaktayız."
Deniz'in konuşmasından sonra Kırşehir Tapu Kadastro Müdürlüğü yetilileri vatandaşlara bilgi vererek isteklerini dinledi.
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