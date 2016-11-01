Çiçekler kar altında

Oltulular erken gelen kışla güne kar sürprizi ile uyandı. Kar yağışının gerisinde ilçe beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sürücüler, kar sürprizi aleyhinde, “Kar yağmaya başladı çilemiz başladı” derken, gençler ise kar yağmasından son derece mutlu olduklarını belirterek, “Biraz daha dazla yağınca bakış da hoş oluyor. Kartopu oynamayı özlemiştik” diye konuştu.

Dursun Murat Kültürlü