Çiçekleri şehit oğullarına götürdüler

SİVAS (AA) – Sivas’ta şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit evlatlarının mezarlarına çiçek bıraktı.

Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği’ne gelen bazı şehit aileleri, evlatlarının kabirlerine çiçek bırakıp dua etti.

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde 7 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada 3 silah arkadaşıyla şehit düşen jandarma komando er Ahmet Eyce’nin annesi Nebihat ve babası Bekir Eyce de oğullarının kabrini ziyaret etti.

Duygulu anlar yaşayan anne Eyce, “Oğlumuz bize gelemediği için biz oğlumuza geldik. Allah mekanını cennet eylesin, Peygamberimize komşu olsun.” dedi.

Allah’tan bütün şehitlerin mevkisini yüceltmesini temenni eden Eyce, vatanın birlik ve beraberliğini dileyerek, “Vatan sağ olsun. 7 yıl önceki acımız hala taze. Her özel günde, her saatte ve her zaman yokluğu bizle beraber. Oğlumun kabrine her zaman geliyorum. Bir ayağımız burada, her cuma, her özel günde ve her zaman geliyoruz.” diye konuştu.

Bazı şehit ailelerinin de şehitlerin mezarına çiçek bıraktığı ve üzerine notlar yazdığı görüldü.