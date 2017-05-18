Çiftçi kadın girişimciler sertifikalarını aldı

NİĞDE (AA) – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” Projesi kapsamında Niğde’de girişimcilik eğitimi alan 57 kadın çiftçiye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifika törenine, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, Niğde Patates Araştırma İstasyonu Müdürü Uğur Pırlak, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar katıldı.

Baş, yaptığı konuşmada, proje çerçevesinde 57 kadın çiftçiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verildiğini, eğitim sonunda çiftçi kadınların kendilerine 55 proje sunduklarını belirtti.

Projenin 16 ili kapsadığını anlatan Baş, “Bakanlığımız tarafından il birincisine 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira ödül verildi. Bölge birincisine projesini hayata geçirmek üzere 40 bin lira hibe desteği verilecek.” dedi.

Törende, kadın çiftçilerin hazırladıkları projeler tanıtıldı. Tanıtım programında 57 girişimci kadın çiftçiye sertifikaları verilirken, proje yarışmasında ilk 3’e giren üç kadın çiftçiye ödülleri takdim edildi.

Programda Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konserinde, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı eline saz alarak Karacaoğlan’dan bir türkü söyledi.