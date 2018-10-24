Çiftçi kadınlar organik ürünlerle işletmeci oldu
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan 12 kadın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kurdukları kooperatif sayesinde tarlalarındaki organik ürünleri geleneksel yöntemle işleyerek pazarlıyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin ortak olarak yer aldığı "Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifle tarladaki ürünlerini işleyerek hem pazarlıyor hem de kendilerine istihdam alanı oluşturuyor.
"Yerelde üret, yerelde tüket" sloganıyla başlayan projeyle, kırsalda yaşayan ve tarımsal üretimin her aşamasında yer alan kadınların desteklenmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesiyle köyden kente göçün engellenmesi amaçlanıyor.
Haftanın belirli günleri kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri ürünleri Kayseri'de yer alan çeşitli pazarlarda satışa çıkarıyor.
Kooperatif Başkanı Fatma Andaç (54), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) adıyla kooperatifleştiklerini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile çeşitli kuruluşlardan kuruluş aşamasında destek aldıklarını söyledi.
– "Ürünlerimiz organik"
Çiftçi çocuğu olduğunu ve yıllardır tarımla ilgilendiğini belirten Andaç, şunları kaydetti:
"İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden telefonlarımıza bir mesaj geldi. Bizi eğitime çağırdılar ve 15 gün eğitimin ardından sertifikalarımızı aldık. Organik tarımla ilgileniyoruz. Kendi bahçemizde ürettiklerimizi tesise getirerek işliyoruz. Ürünlerimiz organik ve hiçbir katkı maddesi yok. Erişte, tarhana, makarna, çorba, salça, pekmez, reçel gibi ürünleri kendi ellerimizle burada üretiyoruz. Buraya gelince dünyam değişti. Cebimiz para gördü. Evimizde ürettiklerimizi bu merkezde yapmak ve pazarda satmak, kendi tarlamızda, bahçelerimizde yaptığımız ürünleri değerlendirmek benim için ayrı bir gurur oldu."
Kooperatif sayesinde ürettikleri ürünlerin direkt satıldığını vurgulayan Andaç, "Ürünlerimizi, üreticiden tüketiciye satıyoruz. Kimseyi aracı yapmadan satmaya devam edeceğiz." dedi.
Andaç, sabahın erken saatlerinde kooperatife geldiklerini ve eğlenceli bir şekilde arkadaşlarıyla çalışmaya başladıklarını, ürünleri satın alan vatandaşların da kendilerini takdir ettiklerini anlattı.
Hem organik hem de geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Andaç, kadınların istihdama katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Kooperatif bünyesindeki kadınlardan Fatma Çetin (35) ise 5 yıldır atıl durumdaki Karahıdır'daki ilkokulun gerekli izinlerin alınmasının ardından kooperatif haline getirildiğini söyledi.
Proje sayesinde iş sahibi olduğunu anlatan Çetin, "Kendi köyümde, mahallemde bu hayalimi gerçekleştirmek benim için gurur verici. Arkadaşlarımızla beraber kendi mahallemizde çalışmak bizi bu işe daha çok bağladı." diye konuştu.
-
Yerli “mayın avcısı” göreve başladı
-
Başkentte balıkçılara şafak denetimi
-
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
-
Devrilen araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
-
Karaman'da kar yağışı
-
Başkentte AOÇ'deki kokoreççilere denetim
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.