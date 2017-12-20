Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları uzatıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğine göre, 2017 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kaydını 30 Haziran’a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık’a kadar uzatıldı. Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çiftçi Kayıt Sistemi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı. Bu sistemin çeşitli fonksiyonları mevcut olup tarımsal destekleme araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uygulanmasında kullanılıyor. Bakanlıkça, Çiftçi Kayıt Sistemi verileri gözetilerek çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak, 30 Haziran’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 2017 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kaydını 30 Haziran’a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık 2017’ye kadar uzatıldı. 27 Mayıs 2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1’inci maddesine eklenen (5) fıkrada 2017 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31 Aralık 2017 tarihinde sona erer. Söz konusu yönetmeliğin geçici 1’inci maddesi (5) fıkrası gereği 2017 Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncellemesini yaptırmamış çiftçilerin en geç 31 Aralık tarihine kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmalarının gerekir” ifadelerine yer verildi.