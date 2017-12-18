ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ’NE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptıkları yoğun girişimlerin sonuç verdiğini, 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin, 31 Aralık 2017 tarihine uzatıldığını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, ÇKS Yönetmeliğine göre 2017 yılı ÇKS başvuru süresinin 30 Haziran 2017 tarihinde sona erdiğini, ancak, bu yıl son başvuru tarihinin Ramazan Bayramı’na denk gelmesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle çok sayıda çiftçinin belirlenen sürede başvurusunu yapamadığını ve verilen desteklerden faydalanma hakkını kaybetmekle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına süre uzatımı için gerekli başvuruların TZOB tarafından yapıldığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Birliğimizin yaptığı yoğun girişimler sonuç vermiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1’nci maddesi olan ÇKS’ye başvuru zamanı değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren 2017 yılı ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Çiftçilerimizin, 2017 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden Odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte 31 Aralık 2017 tarihine kadar Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları kendi yararlarına olacaktır. Bilindiği gibi ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin desteklerden yararlanmaları mümkün değildir.”
Bayraktar, açıklamasında, Eylül ayı itibariyle başlayan 2018 yılı ÇKS başvurularının ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar devam edeceğini hatırlattı.
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