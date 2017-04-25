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Çiftçi malları koruma başkanlığı istişare toplantısı

25 Nisan 2017 Salı, 11:35

KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde Çiftçi Malları Koruma başkanlığı tarafından Kaymakam öncülüğünde yapılan istişare toplantısında muhtarların görüşü alındı.

Halk Eğitim Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan ilçe Kaymakam Aydın Erdoğan, çiftçi malları koruma derneğinin mevzuatını olduğunu belirterek, bu mevzuata herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, “Toplantının amacı uygulamada yanlış varsa bunu düzeltmek içindir. Koruma kurulu uygulamalarının alternatifi olmaz. Unutmayalım ki en kötü düzen düzensizlikten iyidir.” dedi.

Öte yandan toplantıya Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Seydişehir’de Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı İstişare Toplantısı Yapıldı

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