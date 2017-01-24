Çiftçilere bilgilendirme yapıldı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi konusunda çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürü Mehmet Dehşet tarafından bilgilendirme yapıldı.

Dehşet, yaptığı konuşma, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sistemi kurulması, lineer sistem, center pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi ile güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulmasında desteklemelerin yapılacağını belirterek, müracaatların 14 Şubat’a kadar alınacağını söyledi.

Bilinçsizce sulamanın ve yanlış sulama yöntemlerinin kullanılabilir suyun yüzde 40’ını israf ettiğini aktaran Dehşet şunları kaydetti:

“Şereflikoçhisar’da bulunan tarım arazileri oldukça büyük sulama sistemlerinin hibe edilmesi sonucunda istenilen ürünlerin yetiştirilmesi sağlanabilir. Yapılacak olan proje başvurularında gerçek kişiler için 100 bin, tüzel kişilikler için en fazla 200 bin lira desteklemeler yapılabiliyor. Müracaat edilecek arazinin mutlaka ÇKS sistemine kayıt olması gerekiyor, müracaat yapacak çiftçiler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilecekler.”

Sadece 2016 ve 2017 yılı üretim tarihli basınçlı sulama ekipmanlarına destek verileceğini belirten Dehşet, daha sonra çiftçilerin sorularını yanıtladı.