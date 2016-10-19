Çiftçilere, sulu tarım ve şeker pancarı yetiştiriciliği anlatıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde çiftçiler, sulu tarım ve şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında bilgilendirildi.

Hafik Kaymakamı Abdullah Özadlı, Belediye Başkanı Mitat İlhan, Hafik Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sinan Okuyan ve çiftçilerin katılımıyla Hafik Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlen bilgilendirme toplantısında, 2017 yılında işletmeye açılması planlanan Hafik Sulamasının inşaat aşaması ile şeker pancarı ekimi ve yöre ekonomisine katkısı hakkında bilgiler verildi.

Hafik-Özen Sulama Birliği Başkanlığı görevini sürdüren Hafik Belediye Başkanı İlhan, “Sulamanın önemini öğrendiğimiz zaman Hafik’te tarım daha da kazançlı hale gelecek. Hafik ve Zara sulamaya açıldığı zaman 210 bin dönüm alan sulamaya açılmış olacak. Sivas’ın sulamaya açılan en büyük alanı. Sevdiğiyle buluşması ne kadar mutlu ederse insanı, biz toprağı sevdiğiyle buluşturacağız. Devletimizin bize yapmış olduğu en büyük yatırım.” ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Sivas Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürü Muhammet Özdemir, Sivas Pancar Üreticileri Kooperatifi Müdürü İbrahim Karadikmen, Hafik-Zara Sulama Birliği Başkanı Muhammet Mustafa Yalçın da toplantıda bilgiler verdi.