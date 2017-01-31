ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar ilçesinde çiftçilere, traktör kullanımı konusunda eğitim verildi.

Şereflikoçhisar Belediyesinde, Tarım Araçlarının Güvenli Kullanım Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında, Şereflikoçhisar Şoförler Odası Başkanı Mustafa Alıcı ve trafik polisi memuru Turan Kayalar tarafından çiftçilere güvenli traktör kullanımı ve mevzuat konusunda bilgi aktarıldı.

Alıcı, traktörlerin artık tarımsal üretimin her kademesinde kullanıldığını ifade ederek, “Traktörlerin trafiğe çıktığı zaman tüm donanımları barındırması gerekiyor. Traktör sürücüleri iş kazalarına karşı gerekli önlemlerini alarak bilinçli tarım yapmalıdır.” dedi.

Polis memuru Turan Kayalar ise traktörler için yerleşim alanları içerisindeki hız limitinin 20 kilometre olduğunu, buna uyulmamasının yanında hasat dönemlerinde traktörlere birden fazla römork takılması nedeniyle sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

Kayalar, tarımsal faaliyetlerde kullanılan traktörlerin de mutlaka trafik sigortalarının yaptırılması gerektiğini hatırlattı.

Şereflikoçhisar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt, eğitim programı sonunda yaptığı açıklamada, ilçede bulunan traktör sahiplerinin, ruhsatlarını odalarına getirmesi halinde her bir traktör için reflektör hediye edeceklerini bildirdi.