Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları

ANKARA (AA) – Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, “Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ortak hareket ederek, çiftçilerimizin menfaatine olan her türlü çalışmada birlikte hareket edeceğiz.” dedi.

Gencer, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilçede son zamanlarda, gıda üretimi, gıda üzerine çalışmalarda bulunan iş yerleri ile işletmelere yaptığı denetimlerin her zaman arkasında olduklarını ve destekçisi olmaya da devam edeceklerini söyledi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çiftçileri çeşitli konularda bilgilendirmeye çalıştığını hatırlatan Gencer, “Bizim odamız ilçede en fazla çiftçi üyesine sahip bir oda. Toplantılara ben de katılıyorum. Gerçekten çok önemli bilgiler veriliyor. Mesela, geçtiğimiz gün yapılan TARSİM bilgilendirme toplantısında, tarım, kuraklık ve hayvancılık sigortası gibi konular anlatıldı. Çiftçilerimizin bilmediği çok konular varmış.” dedi.

Köylerde yaşayan ailelere yönelik tamamen devlet destekli düve dağıtımında bulunulduğuna da değinen Gencer, şunları kaydetti:

“Önce çiftçiler, köylüler hibe krediler konusunda bilgilendirildi. Ardından tamamı yüzde yüz devlet destekli damızlık olabilecek 8-12 aylık düveler dağıtıldı. Bu düveler için başvuruda bulunan ailelere tam 6’şar düve verildi. Bundan böyle İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortak hareket ederek, çiftçilerimizin menfaatine olan her türlü çalışmada birlikte hareket edeceğiz.”