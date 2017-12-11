Çiftçiye yerli tohum kullanma çağrısı

Halkın ilgi gösterdiği Toprak Ana Günü’ne Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Fadıllı Mahallesi Muhtarı Mehmet İşef, Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de katıldı.

Yerel ürünler ile tohumların toprağa ve iklim değişikliğine olumlu etkilerinin ele alındığı söyleşide, iyi tarım uygulamaları da anlatıldı. Söyleşide konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak, yerel ürünler ile tohumlar konusunda yaptıkları çalışmalara işaret etti.

Nilüfer’in kırsal mahallelerinde yaşayan insanların refah seviyesini yükseltecek projeler ürettiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Kırsal mahallelerimizdeki insanların kendi topraklarını ekip biçmesini, toprağı korumasını, GDO’suz ürünler üretmelerini ve ürettiklerini iyi bir şekilde pazarlayarak geleceğe güvenle bakmalarını arzu ediyoruz” dedi.

Ülkelerin biyoçeşitliliğini koruma ve yönetmede çiftçilerin kilit rol üstlendiğini vurgulayan Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay da, ürünlerin yerli tohumlarla üretilmesi gerektiğini söyledi. Atay, “Yerel ürünler yerel tohumlarla üretilirse daha sağlıklı ve besleyici olur. Yerli tohum, o bölge iklim ve coğrafyasına yüzlerce yılda uyum sağlamış, mevcut hastalık ve zararlılara karşı belirli oranda direnç kazanmış çeşitlerdir. Bunların üretiminde ziraî ilaçlar ya hiç yok ya da çok az kullanılır. Böylece hem ürünler insanlar için daha sağlıklı olur hem de toprak, hava ve su kirliliği çok daha az olur” dedi.

Ürünlü Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda ekolojik tarım şartlarında tahıl, baklagil ve sebze tohumlarını ürettiklerini belirten Arca Atay, Fadıllı Mahallesi’ndeki 20 dönümlük arazide de suni gübre ve zirai ilaç kullanmadan 4 çeşit buğday denemesi yaptıklarını ifade etti.

Program, Fadıllı Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin hazırladığı yiyeceklerin ikramıyla sona erdi.