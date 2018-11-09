Çifte Minareli Medrese'nin altında bulunan yapı

SİVAS (AA) – Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait çok sayıda eserle açık hava müzesini andıran Sivas'ta tarihi meydandaki Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında bulunan geçit benzeri yapının Ortaçağ'a ait altyapı sistemiyle ilgili olabileceği bildirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında bulunan yapının henüz sadece giriş kısmının ortaya çıkarıldığını temizlik çalışmasının tamamlanmadığını belirtti.

Yapının temizlenmesi sonrasında asıl sonucun alınabileceğini ifade eden Eser, "Yapı, form ve biçim olarak bir tünel ama kullanış amacı kamuoyunda inanıldığı ve düşünüldüğü gibi kale ile Çifte Minare arasında var olan bir gizli geçit olmaktan çok uzakta. Sivas'ın Ortaçağ'da sahip olduğu su ve kanalizasyon sistemiyle ilgili bir detay ve öge olması ihtimali çok daha güçlü." dedi.

Aynı bölgede 2008 yılında bir çalışma gerçekleştirdiklerini anımsatan Eser, sondajla açığa çıkan dehlizin yaklaşık 5-10 metre doğusunda bir yapı daha bulunduğunu, aynı bölgede ikinci bir girişin daha olduğunu anlattı.

Bu yapıların altyapıyla ilgili olduğunu düşündüklerini dile getiren Eser, şunları kaydetti:

"Bu girişler büyük bir ihtimalle altyapıyla ilgili, yani hem yapının kendi altyapı sistemiyle hem de yapıyı da geçerek daha güneye giden, muhtemelen toprak kaleye doğru giden bir kanalizasyon ve su sistemiyle ilgili parçalar bunlar. Çünkü Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan bir izinle deneme yapmıştık, Şifahiye Medresesi'nin bitişiğinde ve belli bir derinlikte formu çok net olarak görebildiğimiz daha eski bir yapının varlığını tespit ettik. Sivas bu anlamda birçok veriyi hala toprak altında saklıyor olması nedeniyle çok önemli. İnşallah gelecekte belki projemizi tekrar sunduğumuzda destek bulabilirsek, mevcut tarihi yapıların etrafını verileriyle birlikte daha düzgün net bir şekilde okuyabileceğiz."

Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait çok sayıda eserle açık hava müzesini andıran Sivas'ta tarihi meydandaki Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında bulunan yapı kamuoyunda büyük merak uyandırmış, yapının kale ile medrese arasındaki gizli bir geçit olabileceği öne sürülmüştü.