Cihan Medya Dağıtım A.Ş.hakkında flaş karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, Sulh Cinayet Hakimliği’ne yazı yazarak, Evren Medya Bölüştürme A.Ş., Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam Org., Irtibat Sanayi Tic. Ltd. Şti, Poyraz Basımcılık A.Ş., Seyhan Matbaacılık A.Ş., Etiler Matbaacılık Yayın A.Ş.’nin TMSF’ye devredilmesini istek etti. Talebi değerlendiren İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, kararında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma zarfında Feza Gazetecilik A.Ş. ve Kâinat Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş.’ye Sezai Şengönül, avukat Tahsin Kaplan, avukat Metin İlhan’ın yönetim organının bütün yetkilerini göstermek ve yeni yönetim kurulu oluşturmak üzere kayyum olarak atandıklarını hatırlattı. Kararda, Feza Gazetecilik A.Ş., Kâinat Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş. ve Irmak Radyo Televizyon A.Ş.’ye ait bütün mal varlıklarının OHAL zarfında Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığına devredildiği, bu şirketler yönünden kayyumlara yüklenen yetki ve sorumlulukların sona erdiği anlatıldı. Kararda, “OHAL dahilinde çıkarılan ve 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan KHK gereğince mevcut kayyumların bütün yetkilerinin TMSF’ye devredilmesine karar verildiği anlaşılmakla talebin kabulüne karar tahsis etmek gerekmiştir” denildi.

İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği; Cihan Medya Dağılım A.Ş., Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam Org., Iletişim Sanayi Tic. Ltd. Şti, Poyraz Matbaacılık A.Ş., Seyhan Tipografya A.Ş., Etiler Matbaacılık Yayın A.Ş. için görevlendirilen kayyumlara ait tüm yetkilerin TMSF’ye devredilmesine karar verdi. Hakimlik, görev işlemi tamamlandıktan sonradan mevcut kayyumların görevlerinin sonlandırılmasına hükmetti.

BAŞSAVCILIĞIN TALEBİ ÜSTÜNE KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Vakit gazetesinin de bünyesinde faaliyet gösterdiği Feza Gazetecilik A.Ş’ye 4 Mart 2016 tarihinde 3 kayyum atanmış, kararı veren İstanbul 6. Sulh Canice Hakimliği şirketin çıkardığı Zaman gazetesinin FETÖ/PYD örgütünün amacı doğrultusunda yayınlar yaptığını belirtmişti.