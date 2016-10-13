Cihanbeyli Belediyesi 10. Uluslararası Belediye Çevre Fuarında

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi, Ankara Altınpark Expo Center Fuar alanında 6-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 10. Milletlerarası Belediye Çevre Fuarı’nda kurduğu stantla yerini aldı.

Cihanbeyli Belediyesi; Sosyal hizmetler anlayışının yanında çevre anlayışı ile de ön plana çıkıyor. Altınpark Expo Center Fuarı’nda yerini bölge Cihanbeyli Belediyesinin standı büyük alaka gördü. Cihanbeyli’nin ve Cihanbeyli’de yapılan projelerin tanıtıldığı fuar standına gelen vatandaşlara Cihanbeyli’nin doğal ve tarihi güzellikleri tanıtıldı. Dağlardan süzülen suların Konya Havzası’nda birikmesiyle oluşan Tuzlu Gölü, Anadolu’nun insan eli değmemiş en büyük bölgelerinden biridir. Gündüzleri güneşten, geceleri soğuktan kavrulan bu uçsuz bucaksız topraklara su, tuz ve balçık can verir. Cihanbeyli Tuz gölü’nün bu benzersiz ürünü tuzlu ve gömeç ekmeği vatandaşlara ikram edildi.

Bu tür fuarların ilçe tanıtımına katkı maddesi sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kale, “Cihanbeyli Belediyesi olarak açtığımız standımızda belediyemizin çalışmaları yer alıyor. Cihanbeyli’yi tanıtan, anlatan görsel ve yazılı materyaller ilçemizin tanıtımına büyük katkı maddesi sağlayacak’’ dedi.