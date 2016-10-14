Cihanbeyli dev yaşam alanına kavuşuyor

Yapımı kısa sürede tamamlanan ve Konya’nın 28 taşra ilçesi arasındaki en büyük parkı olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Parkı, ilçenin yeni cazibe bölgesi haline geldi.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesi son dönemde hayata geçirdiği dev projelerle adından sıkça laf ettiriyor. Bu projelerden biri de Cihanbeyli ilçe merkezinden geçen Konya-Ankara karayolu üzerinde kurulan 15 Temmuz Şehitler Parkı. Yapımı kısa sürede tamamlanan ve Konya’nın 28 taşra ilçesi arasındaki en büyük parkı olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Parkı, ilçenin yeni çekicilik bölgesi haline geldi. Özellikle hafta sonları vatandaşlar piknik yerine getirmek ve meslek hayatının stresini atmak için akın akın buraya taşınıyor. İlçedeki sosyal yaşamı biranda etkileyen parkın yanına acilen iki yeni dev proje daha kazandırılacak. ‘Hanımeli Anıt Park’ ile ‘Trafik Eğitim Parkı’nın da tamamlanmasıyla Cihanbeyli toplam 250 bin metrekarelik büyük bir sosyal hayat merkezine kavuşacak.

Konuyla ilgili bir tanımlama yapan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından ismi “15 Temmuz Şehitler Parkı” olarak değiştirilen parkın Cihanbeyli’nin amblem eserlerinden biri haline geldiğini belirtti. Belediye olarak yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalara büyük tartı verdiklerini anlatan Kale “İlçemize daha çağdaş bir görünüş kazandırmak, yeşille iç içe bir Cihanbeyli oluşturmak için ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisindeler. 15 Temmuz Şehitler Parkı’mıza çeşitli ağaç türlerinde çok sayıda fidan dikildi ve bu fidanlar artık büyümeye başladı. Parkımızda spor alanları, kamelyalar, çocuk oyun grupları, fitness aletleri, fazla amaçlı kafeterya, süs havuzları, yürüyüş yolları, koşu parkuru ile düğün ve nişan gibi organizasyonların yapılabileceği bir sosyal tesis bulunuyor” dedi.

Başkan Kale, parka 15 Temmuz’daki alçak darbe girişimi esnasında şehit olan kahramanların isimlerinin de yazılacağı bir de anıt yapıldığını kaydetti.

Parkın yeşil bir dokuya büründürülen Gölet Bendi ile çok daha güzel bir dış görünüş kazandığını ifade eden Kale, ‘Hanımeli Abide Park’ ile ‘Trafik Eğitim Parkı’ için de düğmeye bastıklarını, her iki projenin de kısa sürede hayata geçirilerek Cihanbeylili vatandaşların ve Ankara ile Konya’da arasında karayoluyla yolculuk yapanların hizmetine sunulacağını belirtti. Başkan Kale, “Cihanbeyli hizmet noktasında altın dönemini yaşıyor. Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza verdiğimiz bütün sözleri şu 2,5 takvim işlem içerisinde yerine getirdik. Birçok dev eserin altına imzamıza attık. Oysa bunlarla yetinmiyoruz. Halkımız hizmetin en iyisine bedel. Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesine yargı ettiği çalışmaları kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Halkın hizmetine sunulan 120 bin metrekarelik ‘15 Temmuz Şehitler Parkı’nın yanında ‘Hanımeli Anıt Park’ ile ‘Trafik Eğitim Parkı ve Go Kart’da kazandırılacak. Kalan iki projenin de tamamlanmasıyla Cihanbeyli 250 bin metrekarelik dev bir hayat alanına kavuşacak.