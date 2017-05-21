Cihanbeylide atık pil toplama kampanyası

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi Çevre Koruma Birimi ve Basın Yayınlama Birimi, Portatif Batarya Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğince ilçede başlatılan “Atık Pil Birleştirme” yarışmasına takviye vermeye devam ediyor. Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde okul yönetimi ve öğrencilere Cihanbeyli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ve Halkla İlişkiler Birimi göre bilgi verildi. Konya genelinde, Cihanbeyli, Çumra, Seydişehir, Ilgın, Kulu, Karapınar aralarında devam eden atık batarya toplama kampanyasında azami batarya toplayan birincil 3 okula değişik ödüller verilecek.

Atık pillerin çevreyi kirlettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Kale, kampanya ile okullarda öğrencilerde çevre bilincini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. En fazla batarya toplayan okulları ödüllendireceklerini ifade eden Başkan Kale, “Bu kampanya ile öğrencilere atık batarya birleştirme alışkanlığı kazandırılarak, atık pillerin çevreye hasar vermeyecek şekilde bertaraf edilerek, çevreyi koruma bilincinin yayılması amacındayız. Hedefimiz daha sonraki yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak. Atık piller doğaya bırakıldığında son derece güvenli olmayan zararlar vermektedir. Böylesine önemli zararları olan atık pillerin günlük hayatımızda ne kadar fazla kullanıldığını düşünürsek zararları pek fazladır. böylece bilinçlenmenin ilk olarak çocuklarımızdan başlamasını düşündük. Ben öğrencilerimizle birlikte anne ve babalarımızın kampanyaya destek olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.