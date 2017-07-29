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Cihanbeyli'de intihar eden polis memuru defnedildi

– Eşini öldürdükten sonra intihar eden polis memuru Serkan Çevik’in cenazesi memleketi Eskişehir’de defnedildi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:35

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ESKİŞEHİR (AA) – Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde hemşire eşini beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden polis memuru Serkan Çevik’in (32) cenazesi memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.

Cihanbeyli’deki işlemlerin tamamlanmasının ardından polis memuru Serkan Çevik’in cenazesi, memleketi Eskişehir’e getirildi.

Çevik’in cenazesi, Yeni Mahalle’deki Dekovil Cami’nde kılınan namazın ardından Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına, Çevik’in babası Vahit Çevik, yakınları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve vatandaşlar katıldı.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde önceki gün cinnet getiren polis memuru Serkan Çevik, eşi hemşire Elif Çevik’i beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

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