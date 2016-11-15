Cihanbeylinin çehresi değişiyor

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi göre 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın yanına yaptırılacak Trafik Eğitim Parkı /Go-kart tesisi ile Hanımeli Parkı’nın temeli dualarla atıldı.

“Cihanbeyli altın dönemini yaşıyor” diyen Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, belediye meclis üyelerine eserleri uygun tanıttı. Belediye Başkanı Kale, aylık klasik belediye meclis toplantısının ardından üyelere hizmetleri uygun tanıtmak için bir gezi düzenledi. başlangıçta yapımı yapılmak üzere olan Kordon Boyu projesini belediye meclis üyelerine tanıtan Başkan Kale, ilçe merkezinden geçen kanalın her iki tarafının yeşillendirildiğini, toplam 5 kilometre uzunluğunda bir park alanının kanal çevresinde oluşturulduğunu belirtti. Kale, bölgenin fena koku ve kötü görüntüden kurtarıldığını ve yeni bir alımlılık alanının bu alanda doğduğunu ifade etti.

İlçeye 250 bin metrekarelik yeni bir sosyal hayat merkezi kazandırdıklarını anlatan Başkan Mehmet Kale, 15 Temmuz Şehitler Parkı ile Gölet Bendi projelerinin halkın hizmetine sunulduğunu, Trafik Eğitim Parkı/GoKart tesisi ile Hanımeli Parkı’nın da yapımına başlandığını kaydetti. Kale, bölgede keza bir hayvanat bahçesi ile ormanlık alanın oluşturulacağını açıkladı. Yeni sosyal hayat alanlarının oluşturulması noktasında il belediyeleriyle yarıştıklarını söyleyen Kale, Trafik Eğitim Parkı-Gokart tesisi ile Hanımeli Parkı’nın temelini belediye meclis üyeleriyle birlikte attı. Hem meclis üyeleri adına Hayvanat Bahçesi orman alanına fidan dikimi gerçekleştirildi. Cihanbeyli’ye kurulacak yeni kapalı pazar alanı hakkında da data veren Kale “Orta Anadolu’nun en hoş kapalı pazar alanını buraya kuracağız. Bu konuda fazla iddialıyız” dedi.

Göreve gelmeden önce halka vadettikleri bütün icraatları 2,5 yılda hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Kale, Beyler Konağı’ndan Hanımlar Lokaline, Gençlik Merkezi’nden yeni spor alanları ve sosyal hayat merkezlerine değin birçok manâlı projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Kale “Ilk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. İlçemizin kronikleşmiş tüm sorunlarını çözüme kavuşturduk. Dev eserler yapı ettik, sosyal yaşamı zenginleştirdik. Cihanbeyli’nin çehresi kısa sürede değişti. Bunu yaparken belediye meclisimizden zor aldık. Takım çalışması bizim en büyük gücümüzdür. Cihanbeyli hizmet anlamında altın dönemini yaşamaktadır. Bizim halkımıza hizmetten başka hiçbir hesabımız yok. Hizmet noktasında da mütevazı olmuyoruz. İcraatlarımıza güveniyoruz. İlçemize il belediyeleri ölçeğinde araştırmalar kazandırıyoruz. Yaptıklarımızla asla yetinmeyeceğiz. Yeni dev projelerin hazırlık çalışmaları sürüyor. Bunlardan birini önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlçemize çoktan hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cihanbeyli Belediye Meclis üyeleri de yapılan çalışmalardan nedeniyle Başkan Kale’ye teşekkür etti.