Cihanbeyliye AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından ziyaret

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesini AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanları ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Grup Başkan Vekili Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Abdülkadir Belirli Önün ve Mustafa Sızıntı katıldı. Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale misafirleri Baylar Konağında ağırladı.

Parti yöneticileri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarını Cihanbeyli’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçede yapılan çalışmalar hakkında data verdi. İlçeye tarihinde görünmeyen dev eserleri kazandırdıklarını anlatan Başkan Kale, “Hizmet çıtasını çok yükseklere taşıyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinden önce ağzımızdan ne söz çıktı ise Allah’ın izni ile bu sözlerimizi yeni belediyecilik anlayışı çerçevesinde mesai gözetmeksizin çalışan ekibimle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirirken bize destek olan büyüklerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Belediye yatırımları konuşularak, müşterek manzara alışverişinde bulunulduğu ziyarette birlik ve birliktelik mesajları verildi.