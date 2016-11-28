Cihanbeyliye Kapalı Pazar müjdesi

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, Orta Anadolu’nun en ayrıntılı ve işlevsel Kapalı Pazar Alanı’nın en kısa zamanda hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye yaptırılacak kapalı pazar alanı hakkında data verdi. Tesisin yapılacağı alanla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile arazi takası işleminin tamamlandığını gösteren Kale, projelendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte toplam 7 bin 120 metrekarelik alan üzerinde inşaatın başlayacağını kaydetti. Kapalı pazarın bitirilmesiyle Cihanbeyli’de bu konuda büyük bir eksikliğin giderileceğini açıklayan Kale “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı göre yaptırılan sentetik çim sahanın yanına yapı edilecek tesiste iş yerleri, bay-hanımefendi WC’ler, mevsimlik işçiler için düşünülmüş olan hamam alanı, soğuk hava depoları, ekmek fırını gibi bölümler yer alacak. Kapalı Pazar alanımız ilçe ekonomisine ciddi anlamda katkı maddesi sağlayacaktır” dedi.

Proje ihalesini kısa sürede tamamlayıp, tesisi 2017 yılının Nisan ayında halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Kale, pazarın haftanın her günü ticari faaliyetlerin yapıldığı örnek bir eser olacağını kaydetti. “Orta Anadolu’nun en detaylı ve en fonksiyonel kapalı pazar alanını Cihanbeyli’ye kazandıracağız” diyen Başkan Kale, eserin çoktan ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kale “İlçemizi hizmet anlamında şaha kaldıracak projelerden biri olan Kapalı Pazar Alanının hayata geçirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milletvekillerimize, Müsteşarlarımıza, Spor Genel Müdürümüze ve İl Spor Müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.