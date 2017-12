Çikolata devi kapılarını İHA’ya açtı

Türkiye’deki faaliyetlerine 30 yıl önce hammaddesi olan fındık alımıyla başlayan dünyanın en büyük 3’üncü çikolata üreticisi olan İtalyan Ferrero, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 2013 yılında açılışını yaptığı fabrikasında hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim yapıyor.

Fabrikadaki işçiler çalışma alanı için özel kıyafetler giyerek, hijyen işlemlerine tabi tutulduktan sonra çalışmaya başlayabilirken, fabrikaya ziyaretçi olarak gelen misafirler de önce gıda güvenliği eğitimine tabi tutuluyor.

“En önemlisi müşteri memnuniyeti”

Son 40 yıldır şirkette çalışan ve 5 yıl önce Manisa’da fabrikanın yapımı sırasında müdür olarak görevlendirilen Ferrero Manisa Fabrika Müdürü Jorris Gamelin, “Son 40 yıldır Ferrero Şirketi bünyesinde çalışmaktayım ve Nutella’ya çok zaman ayırdığımı söyleyebilirim, bu ürünü çok iyi biliyorum. Beş yıl önce Manisa’ya geldiğimde; burada hiçbir şey yoktu. 5 yıl sonra, Ferrero fabrikamızın çok iyi tanınan bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum ki, kalite sistemi için ISO 9000 sertifikasını, çevre yönetimi için ISO 14000 sertifikası, Gıda Güvenliği için ISO 22000 sertifikası, Enerji Yönetimi için ISO 50000 sertifikasını almış bulunmaktayız. Ayrıca kurum içinde de denetleniyoruz. Bir Ferrero fabrikası için en prestijli yön bu olsa gerek ki, kalite grubu sınıflandırmasında altın seviyesine ulaşmış bulunmaktayız. Bu nedenle, son 5 yılda Manisa’da birlikte gerçekleştirdiklerimizden gurur duyuyoruz. Ferrero ile ilişkilendirdiğimiz üç-dört kelime bulunmakta olup bunlar; elbette kalite; güvenli bu gıda güvenliğini de kapsamaktadır ve en önemlisi de müşteri memnuniyeti. Kaliteden bahsedildiğinde daima müşteri memnuniyetinden bahsedilir. Bu kesinlikle Ferrero’nun temel amacıdır” dedi.

Gıda güvenliği konusunda Nutella ürünlerinden de bahseden Gamelin, “Tamamı grup tarafından onaylı tedarikçilerden hammadde ve ambalaj almaktayız. Fabrikada alınan her ürün partisi, laboratuvar tarafından sistematik olarak kontrol edilir ve kalitesi kontrol ve kabul edilmeyen herhangi bir ürün partisini kullanamayız. Ürünlere gelince, Manisa’da Nutella için, gıda güvenliği açısından muhtemelen en korumalı hatlara uygun iki tasarımımız mevcuttur. Kavanozlar tamamen kaplıdır. Tüm boş kavanozlar, herhangi bir olası hatayı ortadan kaldırmak amacıyla bir optik ışık aygıtı ile kontrol edilmektedir. Ayrıca söz konusu kavanozların her biri, bir basınçlı hava sistemine girmeden önce sahada sistematik olarak gözle kontrol edilmektedir. Nutella dozlanmadan önce kavanoz ters konur, daha sonra kavanoza basınçlı hava verilir, kavanoz aspire edilir. Nutella 0.8 mm’lik bir filtreden geçer ve 1-2 saniye sonra kapak kavanozun üzerine konur. Kavanoz, emniyet amacıyla ikinci bir optik ışık aygıtından geçer ve böylece Nutella’dan başka hiçbir malzemenin kavanozun içinde bulunamayacağından emin olabiliriz” şeklinde konuştu.

“Kalite grubun DNA’sının bir parçası”

2-3 hafta önce Manisa’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlendiklerini hatırlatan Gamelin, “Söylemek ve vurgulamak istediğim şey, bu ürünün güvenli bir ürün olduğu ve her zaman müşteri memnuniyetini hedefleyen bir çalışma içerisinde olduğumuzdur. Michele Ferrero’dan öğrendiğimiz şey, kalitenin grubun DNA’sının bir parçası olduğudur. İnsanların sadece kaliteden bahsetmesine önayak olmakla kalmayıp aynı zamanda kalitenin kendisini üretiyoruz. Söz konusu kalite müşteriyi memnun etmektedir ve bu Ferrero için en önemli unsurdur. İnsanlar bizi her gün milyarlarca kez yargılamaktadır, çünkü her gün milyarlarca parça üretiyoruz. Kalitenin çok büyük bir önceliği olduğunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

Yüzde 40’ı ihraç ediliyor

Manisa fabrikasındaki üretimden de bahseden Gamelin şunları söyledi: “Nutella’dan bahsetmek gerekirse, her yıl 32 bin tona karşılık gelen 32 milyon kilo Nutella üretimi yapmaktayız. Söz konusu üretimin yüzde 60’ı Türkiye için ve yüzde 40’ı yabancı ülkeler içindir. Biz esas olarak Orta Doğu’da bulunan ülkeler için çalışıyoruz.”

“Ferrero’nun Türkiye macerası 30 yıl önce başladı”

Firmanın geçmişinden ve Türkiye’deki serüveninden bahseden Ferrero’nun Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise, “Ferrero dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden bir tanesi. Dünyanın 3’üncü büyük çikolata üreticisiyiz. Hikayemiz 1940’lı yıllara kadar uzanıyor. Bir aile şirketiyiz. Türkiye’deki geçmişimiz İtalya’ya göre daha genç. Yaklaşık 30 senedir öncelikle hammadde alımı için Türkiye’ye geldik. Korvella adında bir şirketimiz var o dönem içerisinde kurduğumuz. Daha sonra ticari operasyonlara başladık. Buradaki ilk fabrikayı 2012 senesinde temelini attık 2013 yılında da açılışını gerçekleştirdik. 2013 senesinden bugünkü döneme kadar hem fabrika büyümeye devam etti hem de bu dönemin içerisinde satın almalarla da büyüdük. Bu yıllar içerisinde önce bir fındık firması satın aldık sonrasında da Türkiye’nin en büyük fındık ihracatçısı olan Oltan Gıda’yı bünyemize kattık. Geçen sene itibariyle de hepsi Ferrero Fındık olarak bir şirket çatısı altında toplandılar” dedi.

“Altın standartta bir fabrika”

“Manisa’daki fabrika bizim kalbimizde çok özel” diyerek açıklamasına devam eden Gümüşlüoğlu, “Çünkü grubun en yeni fabrikalarından bir tanesi. Teknoloji Ferrero’nun her zaman çok önem verdiği unsurlardan bir tanesi. Gıda güvenliğiyle beraber özel ürünler üretebilmek için sürekli olarak gelişim göstermeniz lazım. Manisa fabrikası grup içerisindeki altın standartta değerlendirdiğimiz fabrikalardan bir tanesi. Aklınıza gelebilecek pek çok sertifikasyon programıyla da bu başarısı ispatlanmış, kayıt altına alınmış durumda. Manisa’daki fabrikamızda helal sertifikası ile üretim gerçekleştiriyoruz. Gıda ile ilgili biz şöyle anlatmayı daha çok seviyoruz; ‘Sizin evde yaptıklarınızdan farklı bir şey yapmıyoruz. Evde iyi bir yemek ortaya çıkarabilmek için kullandığınız metodun aynısıdır bizde geçerli olan.’ Biz doğal hammaddeler kullanıyoruz. Doğal hammaddeler biz ve rakiplerimiz arasında hiçbir fark yoktur ama biz kullandığımız doğal hammaddeleri mümkün olan en yüksek kalitede ve en taze şekliyle üretime sokmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Nutella bir aşk markası”

Firmanın en tanınan ürünü olan Nutella hakkında da konuşan Gümüşlüoğlu, “Çikolata bizim için çok büyük bir tutku. Nutella dünyanın her tarafında dünyanın en çok sevilen aşk markalarından bir tanesi. Bunun çok iyi, geçerli bir sebebi var, sadece çok iyi gıda güvenliğiyle ilgili üretim yaptığımız için değil, aynı zamanda bütün bunları ustalıkla birleştirip olağanüstü bir lezzet ortaya çıkardığımız için de Nutella bir aşk markası” dedi.

“Gıda güvenliği ve kalite bizim için çok önemli”

Gümüşlüoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: “Manisa’da şu an itibariyle 240 civarında bir çalışanımız var. Toplamda da çikolata tarafı olarak 330 çalışanla Türkiye’deki operasyonlarımızı yürütüyoruz. Manisa aynı zamanda bizim için yavaş yavaş, Manisa’da yetiştirdiğimiz insan gücünü ihraç etmeye başladığımız fabrikalarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla sadece Nutella üretip Nutella ihraç etmiyoruz aynı zamanda yetiştirdiğimiz Türk mühendislerinden, Türk çalışanlarımızdan, arkadaşlarımızdan grubun içerisinde çok önemli değişik pozisyonlara buradan ihraç ediyoruz. Gıda güvenliği bizim için çok önemli. Gıda güvenliğini nasıl sağlıyoruz? Kaliteyi nasıl her aşamasında özel bir emek göstererek sağlıyorsak, gıda güvenliğini de bütün üretim aşamalarının her anında uygulayarak sağlıyoruz.”



Sadık Cangel – Önder Aydın