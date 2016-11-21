“Çikolatalı yem”e besicilerin talebi artıyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, bir yem fabrikasınca et ve süt veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında üretilen çikolatalı yem, küçük ve büyükbaş hayvan besicilerinden büyük talep görüyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren firmanın satış müdürü Behiç Yazal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son tüketiciden aldıkları olumlu tepkiler sonucunda firma olarak hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Özel bir formülle geliştirdikleri yemin, hayvanlarda olumlu etkiler gösterdiğini belirten Yazal, “Hem canlı karkas ağırlığında hem de süt verimindeki artışta yemimiz bizi mahcup etmedi.” dedi.

Yazal, yemi kullanan besicilerden olumlu tepkiler olduklarını ifade ederek, “Gözlemlediğimiz kadarıyla çikolatalı yem verilen büyükbaş hayvanlarda günlük süt veriminde 3 litre, et ağırlığında ise 1,8 kilogram artış olduğunu gördük. Bu, hem bizi hem de besicileri oldukça memnun etti. Firmamız bisküvi çikolata ile üretilen yemin keşfini yapan ilk firmadır. Şimdi yeni yeni başka firmalar da bu sektöre giriyor. Mutluluk verici bir durum.” diye konuştu.

Çikolatalı yemin Trakya bölgesinde, Ankara, Burdur, Balıkesir, Kırıkkale, Isparta, Çanakkale ve Afyonkarahisar gibi birçok ilde satıldığını anlatan Yazal, “Ürettiğimiz yemde gözlemlediğimiz şey; hayvanlarda fizyolojik reaksiyonlar gösterip su ve yem tüketimini artırması. Haliyle canlı hayvanın kilosunda ve günlük sütünde artış sağlamış oluyoruz. En önemlisi ürettiğimiz yem, kış aylarında hayvanın stres yaşadığı dönemlerde enerji kaybını azaltmış ve döl problemini de ortadan kaldırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Yazal, hayvanlarında ilk defa bu yemi kullanacak olanların ilk etapta tedirgin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Hayvan üreticisi ilk etapta korkuyordu. Şu anda çok fazla yerden yem talebi alıyoruz fakat işin başında insanlara garip gelmişti. Yeni bir ürün ortaya çıkartıyorsunuz ve haliyle hedeflediğiniz satışları yakalamak için sabır gerekiyor. Sadece bir bayinin sattığı aylık yemi satabilen firmamız bugün stokta ürün tutamıyor hale geldi. Hayvanlar çikolatalı yemden memnun olunca haliyle talep artmaya başladı. Yem satışlarımız bayi ağlarımız çoğaldıkça aylık 2 bin tonun üzerine çıktı. Ayrıca ıskarta ürün olarak adlandırılan bisküvi ve çikolatanın da yeme dönüştürülüyor olması ülke ekonomisi için bizce önem arz ediyor.”

– “Pozitif gelişmeler söz konusu olur”

Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler de Türkiye’de besicilikteki en önemli eksikliklerden birinin yemin değerlerindeki enerji miktarının düşüklüğü olduğunu söyledi. Kızılinler, “Çikolata, bisküvi gibi ürünlerle rasyonları uygun hale getirilmiş yemlerde elbette bahsedilen pozitif gelişmeler söz konusu olur. Aflatoksin içeriğine dikkat edildiği sürece yemin içerisinde çikolata ve bisküvi gibi enerjiyi artıracak maddeler pratik ve kalıcı yöntemlerin en önünde gelir. Fakat aflatoksin içeriğine dikkat edilmezse, hayvanlarda besin zehirlenmesi gerçekleşebilir. Bu yüzden yem üreticilerinin profesyonel ekip ve ekipmanlarla, doğru rasyonlarla çalışması önem arz ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.