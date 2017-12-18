Çıldır Gölü dondu

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, soğuk havayla birlikte buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü’nün yüzeyi 6 santimetre buzla kaplandı. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini çocuklara hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı.