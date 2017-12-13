Çıldır Gölü tablo gibi

Ardahan’ın Çıldır ilçesi sınırlarında bulunan 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi havaların eksi derecelere düşmesiyle tamamen buz tuttu. Karşıdaki dağların bembeyaz karla örtülmesi, altında masmavi buz tutan bir Çıldır Gölü ve birbirini tamamlayan muhteşem manzara tabloyu andırıyor.

Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü’nde kartpostal gibi fotoğraflar oluşmaya başladığını söyleyerek, “Hemen hemen buz tutmak üzere ve bir hafta içerisinde atlı kızaklarımız da çıkmaya başlar. Yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başlarız. Bizim burada önemli olan gün batımını çekmek. Gün batımı da zaten baktığın zaman buzun üzerinde böyle yıldız gibi pırıl pırıl görüntüler oluşuyor. Gölde hem balığımızı buzun altından çekeceğiz hem de turlarla buraya gelen turistlerin gün batımını izleyip atlı kızaklarla turlayacaklar. Çıldır Gölü tamamıyla bir doğa harikasıdır” şeklinde konuştu.

Olgun Yıldız