Ciltte azalan yumuşak doku ve nemi artıran aşı geliştirildi

ANKARA (AA) – İtalyan bilim insanlarınca, bir damla su ile aylarca yaşayabilen Selaginella Lepidophylla isimli çöl bitkisinde bulunan "trehaloz" maddesi ve hyaluronik asidin kombine kullanılmasıyla, ciltte azalan yumuşak dokuyu destekleyen ve nem miktarını artıran "biyolojik lifting aşısı" geliştirildi.

Yeni nesil uygulamaya ilişkin özel bir klinikte düzenlenen basın toplantısında, "biyolojik lifting aşısı" uygulamalı olarak hasta üzerinde gösterildi.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Murat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarıdan bakıldığında kişinin sağlığının en önemli belirtilerinden birinin cilt olduğunu ve bunun en belirgin olarak yüzde kendini gösterdiğini söyledi.

Bir kişinin sağlık göstergesinden birinin cilt rengi ve dokusunda saklı olduğunu ifade eden Özdemir, "Kişinin yüzünün dinamiği, ciltte kas, gözenek yapısı ve yumuşak doku miktarı, hekimlere kişinin yaşantı biçimi ve sağlık durumuna ilişkin ön bilgi verebiliyor." dedi.

Yaşın ilerlemesine, olumsuz çevresel etkenlere ve yetersiz bakıma bağlı olarak cilt yapısında deformasyonun arttığını vurgulayan Özdemir, en önemli faktörlerden birinin de hızlı kilo alıp vermeye bağlı ciltte yumuşak doku miktarının azalmasıyla kendini gösterdiğine dikkati çekti.

Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Yaşın ilerlemesi ve aşırı zayıflama sonucunda cildin yapısında bulunan ve bağ dokusunun temel hücrelerinden olan kollajen ile fibroblas gibi maddelerde uzama ve azalma gelişiyor. Bunun sonucunda ciltte yumuşak doku miktarı azalıyor ve iskelet yapı daha çok ortaya çıkıyor. Yumuşak doku miktarının azalmasıyla birlikte özellikle yüzde zayıf ve sağlıksız bir görüntü ortaya çıkıyor."

– "Çöl bitkisinde bulunan 'trehaloz' maddesi kullanılıyor"

Cildin ve dokuların nemli kalmasına yardımcı olan bazı uygulamaların hali hazırda yapıldığını anlatan Özdemir, İtalyan bilim insanlarınca geliştirilen yeni nesil aşı ile artık çok daha üst düzeyde sonuç alınabildiğini söyledi.

Tıpta göz damlalarında kullanılan "trehaloz" maddesinin de içeriğinde yer aldığı aşı hakkında bilgi veren Özdemir, şunları kaydetti:

"Biyolojik lifting aşısında, farklı molekül ağırlıklı hyaluronik asit ve çöl bitkilerinin bir damla su ile aylarca yaşayabilmesini sağlayan 'trehaloz' maddesi kombine şekilde bulunuyor. Trehaloz, bir damla su ile aylarca yaşayabilen ve 'yeniden diriliş' bitkisi adıyla bilinen Selaginella Lepidophylla adlı çöl bitkisinde bulunuyor ve bitkinin yeşil kalmasını sağlıyor. İnsan vücudunda da bulunan 'trehaloz' ve 'hyaluronik asit' maddesinin zamanla azalması sonucu cilt yaşlanıyor, yoğunluk ve nem miktarını kaybediyor."

Yeni nesil aşının, vücutta eksilen bu maddeleri destekleyerek cilt kalitesini iyileştirdiğini belirten Özdemir, "Uygulama ile cildin yüzeysel anlamda sıkılaşması, gözeneklerin daralması, deride sarkma miktarının azalması, hacimsel olarak daha iyi seviyeye gelmesi sağlanabiliyor." diye konuştu.

Özdemir, aşının ayda bir kez olmak üzere yılda 2 ya da 3 doz uygulanmasının yeterli olduğunu aktardı.

– "Yüzde 12 noktaya yapılıyor"

Uygulama öncesinde enjeksiyondan çekinenler için iğnenin yapılacağı yere uyuşturucu krem sürülebildiğini anlatan Özdemir, uygulamanın yüzün her iki bölümünde 6 olmak üzere toplam 12 noktaya yapıldığına işaret etti.

Aşının yüz dışında boyun, dekolte ve ellerde de kullanılabildiğine dikkati çeken Özdemir, 20 yaş üzerindeki kişilere yapılabildiği ve tespit edilen bir yan etkisinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Özdemir, uygulamanın yaklaşık 5-10 dakika sürdüğünü, enjeksiyon yapılan yerde az miktarda kızarıklık ve şişlik olabildiğini, ancak bunun da birkaç saat sonra geçtiğini dile getirerek, "Etki 1-2 gün içinde ortaya çıkıyor." dedi.

Yeni nesil uygulamanın önemli avantajlara sahip olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Öncelikle kolay uygulanabilir ve etkisinin hemen kendini gösteriyor olması hasta için önem taşıyor. Dolgu uygulamaları sonrası yüzde belirgin şiş görüntüsünün yerine doğal bir etki elde ediliyor. Mekanik cerrahiye kıyasla daha az seviyede ama herhangi bir kesi yapılmaksızın sonuç alınabiliyor. Uygulama sonrası nemli, bağ ve yumuşak dokusu kuvvetlenmiş sağlıklı bir cilt elde edilebiliyor."