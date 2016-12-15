Cilvegözü Sınır Kapısı tırlara kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Suriye tarafında emniyet tedbirlerinin alınması için ikinci bir emre kadar Cilvegözü Sınır Kapısı’dan tır çıkışları yasaklandı. Suriye’den yaralıların tahliyesinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Ecevit Cemiloğlu .