Cilvegözü Sınır Kapısı tırlara kapatıldı
Edinilen bilgiye göre, Suriye tarafında emniyet tedbirlerinin alınması için ikinci bir emre kadar Cilvegözü Sınır Kapısı’dan tır çıkışları yasaklandı. Suriye’den yaralıların tahliyesinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Ecevit Cemiloğlu .
15 Aralık 2016 Perşembe, 12:50
Edinilen bilgiye göre, Suriye tarafında emniyet tedbirlerinin alınması için ikinci bir emre kadar Cilvegözü Sınır Kapısı’dan tır çıkışları yasaklandı.
Suriye’den yaralıların tahliyesinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.
Ecevit Cemiloğlu