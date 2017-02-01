Çimşit Mezarlığı'na yeni cami ve tesisler yapılıyor

– Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çimşit Mezarlığı’nda yeni bir cami, modern idari tesisler ve sosyal donatı alanlarının inşasına devam ediyor

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sincan’da bulunan Çimşit Mezarlığı’nda yeni bir cami, modern idari tesisler ve sosyal donatı alanlarının inşasına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ayda 150 defin işleminin yapıldığı Çimşit Mezarlığı’ndaki çalışmalar 21 bin 865 metrekare alan üzerinde gerçekleştiriliyor.

Bir yandan mezarlık içi yenileme çalışmalarını sürdüren, diğer taraftan acılı günlerinde vatandaşlara destek olabilmek adına tesislerin yapımına devam eden belediye ekipleri, Sincan Çimşit Mezarlığı’nda, cami, abdesthane, gasilhane, yönetim binası, cenaze yakınları bekleme binası, cenaze namazgahı ile 378 araçlık otopark alanından oluşan modern ve büyük bir tesis inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, tesislerin cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirildiğini kaydederek, “Karşıyaka Mezarlığı’nda yaptığımız tesislerin bir eşini de Ortaköy Mezarlığı’nda yaptık. Şimdi de sıra Sincan’daki Çimşit Mezarlığı’na geldi.” ifadelerini kullandı.

“Sincan ilçesi Çimşit Mezarlığı Cami, İdari Tesisler ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”nin 21 bin 865 metrekare alan üzerinde sürdüğünü belirten Üçpınar, tesisteki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bodrum katı 625 metrekare ve bu alan gasilhane ile teknik mahal olarak tasarlandı. Ayrıca, zemin kat cami ana harimi ile 1. kat mahfil alanı toplam 640 metrekare ve bin 100 kişiye aynı anda namaz kılma olanağı sağlayacak.

Yönetim binamızın toplam inşaat alanı ise 820 metrekare. Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan alan, cenaze defin kayıt işlerinin yürütüldüğü yönetim hizmet binası olarak tasarlandı.

Cenaze ve levazımat binasının toplam inşaat alanı 175 metrekare. Tek katlı olarak yapımı süren bu alan cenaze defin hizmetlerinde kullanılacak envanterin muhafazası için yapılıyor.

Cenaze yakınları bekleme salonu da 2 bodrum katı ve zemin katı ile birlikte toplam bin 470 metrekare inşaat alanına sahip. Burası da personel yemekhanesi, işçi lokali, güvenlik personellerinin dinlenme alanı ile zemin katta cenaze yakınlarının bekleme salonundan oluşuyor.”