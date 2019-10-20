“Cin Ali Çocuk Şarkıları Yarışması”
ANKARA (AA) – Çocuklara okuma ve yazmayı sevdiren kitap serisi "Cin Ali" çizgi kahramanı, çocuk şarkıları ile yeniden hayat buluyor.
Ankara'nın dezavantajlı bölgelerinde ilkokul öğretmenliği yapan, geliştirdiği oyunlu okuma teknikleri ile okuma yazmanın kolay bir şekilde öğrenmesini sağlayan Rasim Kaygusuz'un ilk kez 1968'de çıkardığı kitap serisinin baş kahramanı olan Cin Ali, çocuk şarkılarında da yerini alıyor.
Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfınca, çocuk şarkıları geleneğini yeniden canlandırmak ve üretimini artırmak amacıyla "Cin Ali Çocuk Şarkıları Yarışması" CerModern'de düzenlendi.
Törende, ödül kazanan şarkılar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Korosu tarafından ilk kez seslendirildi.
– 76 özgün beste katıldı
Vakıf Başkanı Nevin Kaygusuz Apaydın törenin açılışında yaptığı konuşmada, 2018 yılı sonunda duyurusunu yaptıkları yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 76 özgün bestenin katıldığını söyledi.
Uzman akademisyenler ve eğitmenlerden oluşan jürinin, bütün şarkıları yarışma koşullarına göre titiz bir şekilde değerlendirdiğini belirten Apaydın, puanlama sonucu ilk üç dereceyi ve 5 adet mansiyon ödülünü kazananların belirlendiğini kaydetti.
Apaydın, "Cin Ali herkesin ortak noktası ve birçok kuşağın birleştiği bir karakter. Cin Ali'yi hep okumayı öğreten bir karakter olarak görüyoruz ama Cin Ali'nin müziği de şarkılarla öğretebileceğini düşünüyoruz." dedi.
Yarışmada İlhan Çınar "Önce Cin Ali Oku Bakalım" isimli şarkı ile birincilik ödülü alırken, "Cin Ali" isimli eserle Mustafa Sarıkaya ikincilik, "Cin Ali Gelsene" eseriyle Nilder Atalay ise üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.
Dereceye girenlere para ödülü verildi. Programa, yarışmanın onur kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi ve besteci Muammer Sun, aileler ve vakıf çalışanları katıldı.
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“Cin Ali Çocuk Şarkıları Yarışması”
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