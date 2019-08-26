Çin heyeti Niğde'de
NİĞDE (AA) – Çin'in Jiangsu bölgesi Jingan şehrinden Niğde'ye gelen 6 kişilik heyet, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi anlamında özel ve kamu temsilcileriyle görüştü.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı başkanlığında kente gelen heyet, Niğde Ticaret ve Sanayi Odasını (NİTSO) ziyaret etti.
NİTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu, heyete Niğde'nin tarihi, turizmi ve ekonomisi hakkında bilgi verdi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesindeki teknoparkı ziyaret eden Çinliler, Organize Sanayi Bölgesi ve kentteki fabrikaları gezdi.
Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son bir yılda Çin'den farklı heyetlerin Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Kamu, akademik ve özel sektör heyetlerinin geldiğini belirten Kolbaşı, şunları kaydetti:
"Bugün gelen heyet Jingan şehrinin temsilcileri. Hem karşılıklı iş birliği yapabilmek hem de Türkiye'yi biraz daha tanımak anlamında geldiler. Bu heyeti cuma günü İstanbul'da DEİK'te ağırladık. Çinlilerin Türkiye'deki ilk görmek istedikleri nokta Kapadokya. Cumartesi, pazar orada kaldılar. Bu sabah da Niğde Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler, özel firmalara gittiler, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesini gezdirdik ve üniversitemizde ağırladık, Ar-Ge bölümümüzü gördüler. Karşılıklı iş birliği, neler olabilir, ticaret odaları ile neler geliştirilebilir, üniversite öğrencileriyle neler yapılabilir, bunlara bakılıyoruz."
-
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
-
Çin heyeti Niğde'de
-
Vali Ayhan'dan YHT inşaatına inceleme
-
Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
-
Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu
-
9. Transanatolia Rally Raid yarışında kaza
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.