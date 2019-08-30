“Çin ile ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız”

NİĞDE (AA) – ABDULLAH ÖZKUL – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, "Çin ile ABD arasında çok yoğun bir ticaret var. Karşılıklı vergiler ve Çin'in bazı ürünlerini başka ülkelerden almak istemesi, Türkiye için fırsat. Özellikle gıda burada çok önemli. Çin ile diğer ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız." dedi.

Kolbaşı, çeşitli programlara katılmak için geldiği Niğde'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in son dönemde dünya ticaretinden aldığı payın her geçen gün arttığını söyledi.

1800'lü yıllara bakıldığında aslında dünya ticaretindeki en büyük payın Çin'e ait olduğunu belirten Kolbaşı, "Fakat zaman içinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çin, dokuzuncu sıralara kadar geriledi ama şu anda Çin, ABD'nin hemen arkasında dış ticareti en yüksek ülke." diye konuştu.

Kolbaşı, Çin'in ticaretini artırmak için 2013'te Kuşak-Yol İnisiyatifi'ni açıkladığını hatırlatarak, Türkiye'nin bunun önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de iki Çin bankasının hizmete başlamasının Çinli firma sayısını artırdığına dikkati çeken Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Şu anda bini aşkın firma Türkiye'de tabela astı. Yatırım, ticaret ve ortaklık anlamında ilişkiler gelişiyor. Turizmde Çin'den 6 farklı şehirden Türkiye'ye direkt uçuş var, özellikle İstanbul'a. Yeni açılan havalimanımız da önemli pay alacak. Sene sonuna kadar veya 2020'nin ortalarına kadar toplam 8 şehir olacak. Dolayısıyla Çin'le ilgili ticaretimiz, yatırımımız gelişiyor. Bizim de Çin'e karşılıklı olarak gelişmek için hamle yapmamız lazım, ihracatı artırmak lazım. İki ülke arasında 17 milyar doları geçen cari açık var. Bu, zaman zaman 25 milyar dolara kadar çıkıyor. Bizim daha fazla ihracat yapmamız lazım. Çin ile ABD arasında çok yoğun bir ticaret var. Karşılıklı vergiler ve Çin'in bazı ürünlerini başka ülkelerden almak istemesi, Türkiye için fırsat. Özellikle gıda burada çok önemli. Çin'le diğer ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız. Günün sonunda da toplam dış ticaretimizi Çin'le büyüteceğiz."

– Çince tavsiyesi

Kolbaşı, Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni atanan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin güzel işlere imza attığını belirtti.

Çin'in uzak bir ülke olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Kolbaşı, şöyle devam etti:

"Herkesin Uzak Doğu dediği Çin, aslında bizim için uzak değil. Sadece Asya'da bulunan bir ülke. Dolayısıyla ilişkilerimizi biraz daha yakınlaştırmamız gerekiyor. Bize uzak değiller, tarihte de yakınlıklarımız var. Biraz daha bizim Çin'i, Çin'in de bizi tanıması lazım. Bunun için sanat, spor, öğrenci değişimi gibi bütün alanların gelişmesi çok önemli. O zaman ticaretimizi, yatırımımızı geliştirelim. Gençlere Çince öğrenmelerini ve firmaların da ihracat hedefleri arasında Çin pazarını bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Çin pazarına yönelik 5-10 Kasım'da ikincisi yapılacak fuar için firmalarımız ihracat şanslarını denemeli."