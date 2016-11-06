Çin malına karşı yüzde 100 yerli oyuncak üretiyor

YOZGAT (AA) – Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir oyuncak fabrikası, Çin malı oyuncaklara karşı, TSE belgeli yüzde 100 yerli oyuncaklar imal ediyor.

OSB’de kurulu 8 bin metrekare alanda üretim yapan fabrikada, 25 personel son teknolojiye sahip makinelerle 3-14 yaş grubuna hitap eden oyuncaklar üretiyor.

Fabrikanın müdürü İlhan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında Yozgat OSB’de faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Oyuncaklarını üretirken orijinal ve yerli ham madde kullandıklarını belirten Sarı, “Ham maddemiz hem sağlıklı hem de güvenilir. Burada ürettiğimiz oyuncaklarımızı Türkiye’nin her tarafına, Kars’tan Edirne’ye kadar kendi imkanlarımızla sevk ediyor ve çocuklarla buluşturuyoruz.” dedi.

– “Çin mallarıyla mücadelemiz devam ediyor”

Sarı, ucuz Çin malı oyuncakların sağlıklı olmadığını ifade ederek, “Çin mallarıyla mücadelemiz devam ediyor ve bu mücadele Hükümetimiz tarafından da destekleniyor. Çin’’de üretilen oyuncaklar kalitesiz ve zararlı. Çocuklar, Çin kültüründen de etkileniyor. Bizim ürettiğimiz oyuncaklar, Türk insanına ve kültürüne özgüdür. Çocuklarımızı da onlara yönlendirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Ebeveynleri oyuncak alırken dikkatli olmaları konusunda uyaran Sarı, “Birinci sınıf ham madde kullanıyoruz, CE işaretlerimiz var, TSE ile devamlı irtibat halindeyiz, onlar devamlı denetlemelerini yapıyor. Belgelerimizin hepsi var.” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ın Anadolu’nun ortasında olması nedeniyle diğer illere sevkıyatta sıkıntı yaşamadıklarını ve ürünlerini çocuklarla buluşturduklarını dile getiren Sarı, personel sayılarını ve üretimlerini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.