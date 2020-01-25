Çin sazanı balıkçılar için umut oldu

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, gölden geçimini balıkçılıktan temin eden aileler artık sulara bir zamanlar ağlarında görmek istemedikleri Çin sazanını avlayabilmek için ağ seriyor.



Beyşehir Gölü’nde pullu sazan ve levrek çıkmadığından dert yanan balıkçılar için kış mevsiminin gelmesiyle birlikte istilacı tür olarak bilinen Çin sazanı avı umut oldu.

Geçtiğimiz yıllarda ağlarına takılmasını istemedikleri bir tür olan Çin Sazanı'nı yakalayabilmek için ekonomik değer kazanmasıyla birlikte göl sularına ağ sermeye başlayan balıkçılar, ağır kış şartlarına rağmen mesaisini sürdürüyor.



Geceleri hava sıcaklığının eksi 8 derecelere kadar düşmesi üzerine kıyı kesimlerde su yüzeyinin buz tutması balıkçıların mesaisini zorlaştırıyor.

Buz tabakasının altında kalan ağlardaki buzları sopa ve sırıklarla kırarak teknelerine toplayan balıkçılar avladıkları balıkları kasalara dolduruyor.