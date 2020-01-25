Çin sazanı balıkçılar için umut oldu
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, gölden geçimini balıkçılıktan temin eden aileler artık sulara bir zamanlar ağlarında görmek istemedikleri Çin sazanını avlayabilmek için ağ seriyor.
Beyşehir Gölü’nde pullu sazan ve levrek çıkmadığından dert yanan balıkçılar için kış mevsiminin gelmesiyle birlikte istilacı tür olarak bilinen Çin sazanı avı umut oldu.
Geçtiğimiz yıllarda ağlarına takılmasını istemedikleri bir tür olan Çin Sazanı'nı yakalayabilmek için ekonomik değer kazanmasıyla birlikte göl sularına ağ sermeye başlayan balıkçılar, ağır kış şartlarına rağmen mesaisini sürdürüyor.
Geceleri hava sıcaklığının eksi 8 derecelere kadar düşmesi üzerine kıyı kesimlerde su yüzeyinin buz tutması balıkçıların mesaisini zorlaştırıyor.
Buz tabakasının altında kalan ağlardaki buzları sopa ve sırıklarla kırarak teknelerine toplayan balıkçılar avladıkları balıkları kasalara dolduruyor.
-
Nevşehir'de, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı
-
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri deprem bölgesinde çalışmalara başladı
-
Çin sazanı balıkçılar için umut oldu
-
Sivasspor ligde ve kupada sonuna kadar gitmek istiyor
-
Avukat Bünyamin Er'e yeni görev
-
KAYSO'nun ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.