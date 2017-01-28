Cinayet zanlıları 1,5 yıl sonra yakalandı

– Kars’ta tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla Konya’da yakalanan baba ve oğlu tutuklandı

KONYA (AA) – Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 1,5 yıl önce bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili Konya’da yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

Beşyol köyünde 2015’te çıkan kavgada Rıdvan Karadağ’ın silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili haklarında yakalama kararı bulunan Ahmet B. (57) ve oğlu Abdullah B’nin (22) Ilgın ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları Şıhcarullah Mahallesi’ndeki evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece Akşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sarıkamış ilçesinde 22 Temmuz 2015’te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.